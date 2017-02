Dzemdību nama mediķu algas varētu palielināt, paaugstinot dzemdību tarifu

Veselības ministre Anda Čakša kā vienu no risinājumiem Rīgas Dzemdību nama strādājošo atalgojuma palielināšanai redz dzemdību tarifa pieauguma pārskatīšanu un lielākas daļas novirzīšanu tieši atalgojumam.

Pēc tikšanās ar Dzemdību nama vadību, personālu un Rīgas domes pārstāvjiem Čakša žurnālistiem sacīja, ka nevar noliegt, ka veselības aprūpē atalgojums ir zems, tāpēc viņa centīsies panākt, lai nākamgad veselības aprūpē strādājošo atalgojuma palielināšanai izdotos piesaistīt papildu 150 miljonus eiro.

Čakša pieļāva, ka šāda situācija Dzemdību namā izveidojusies nepilnīgas komunikācijas dēļ starp iestādi un tās kapitāldaļu turētāju Rīgas domi, ņemot vērā, ka cilvēkresursu jautājums nav risināts jau ļoti ilgi.

Viņa pastāstīja, ka nākamnedēļ plānota vēl viena tikšanās starp iesaistītajām pusēm, jo nepieciešams saprast daudzas administratīvas lietas, tai skaitā, kā sadalīti šogad papildus piešķirtie 50 eiro par vienu dzemdību gadījumu. Ministre atzīmēja, ka dzemdību tarifā ir daudzas sadaļas un Dzemdību nams šo naudu ir sadalījis pa vairākām sadaļām, tomēr iestādei ir iespēja arī šo naudu novirzīt prioritātēm, piemēram, atalgojumam. «Ja nauda ir sadalīta arī administratīviem darbiniekiem, tad jautājums, kam bija prioritāri to novirzīt - administratīvajiem darbiniekiem vai arī ārstiem?» vaicāja Čakša.

Viņa gan atzīmēja, ka par naudas sadalījumu jārunā kopā ar Rīgas domi, jo Veselības ministrija nevar ietekmēt to, kā finansējums tiek sadalīts pašvaldību iestādēs. Līdz ar to ministre par risinājumu uzskata lielākas tarifa daļas novirzīšanu tieši atalgojumam. Viņa gan vēl nezina, vai ar to būs līdzēts, jo vēl jāveic aprēķini, cik ļoti tarifa pārdalīšana apmierinātu mediķu prasības.

Tāpat Čakša norādīja, ka nevar solīt to, ka šobrīd papildu finansējumu varētu piešķirt valsts. Viņa gan plāno situāciju pārrunāt arī ar Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS), tomēr solīt neko nevarot.

Ministre arī norādīja, ka līdztekus ar atalgojuma jautājumu ir jāvērtē Dzemdību nama darba organizācija, lai maksimāli efektīvi izmantotu esošos resursus. Viņa arī pieļāva, ka nākotnē vajadzētu pārskatīt to, kā atalgojums vispār tiek aprēķināts, jo par dzemdībām valsts samaksā tikai pēc tam, kad tās ir notikušas, un šajā samaksā ir iekļauts arī atalgojums. Līdz ar to, samazinoties dzemdību skaitam, mainās arī atalgojums, tāpēc būtu jādomā, kā «atalgojuma daļu izņemt ārā no tarifa».

Jau ziņots, ka Rīgas Dzemdību nama darbinieki draud samazināt dežūru skaitu, tai skaitā brīvdienās un svētku dienās, kā arī apsvērt darba attiecību pārtraukšanu, ja nekavējoties netiks risināts jautājums par viņu darba samaksu.

Rīgas dzemdību nama ginekologi un dzemdību speciālisti risinājumu algu palielināšanai no VM puses gaida līdz februāra beigām.

Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Dagnija Vilnīte aģentūrai LETA iepriekš teica, ka, neraugoties uz dzemdību tarifa palielināšanu par 50 eiro, ginekologu un dzemdību speciālistu stundas tarifa likme šogad pieaugs tikai par 15 centiem. Vilnīte skaidroja, ka šāda situācija izveidojusies, jo veselības aprūpes sistēmai kā tādai jau sen ir nepietiekams finansējums. Esošie tarifi tiek pārskatīti tikai minimālā apmērā, neņemot vērā faktiskās izmaksas un nepieciešamo darba samaksas lielumu, norādīja iestādes vadītāja.

Kopumā Dzemdību nama ginekologu un dzemdību speciālistu darba samaksa šobrīd ir 5,05 eiro stundā pirms nodokļu nomaksas. Speciālisti prasa dubultot šo likmi.

Savukārt Dzemdību nama vecmātes lūdz izvērtēt iespēju palielināt atalgojumu no 3,05 eiro līdz 5,5 eiro stundā.

