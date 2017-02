Dzemdību namam par vienām dzemdībām būtu nepieciešami papildu € 100

Lai nosegtu faktiskās izmaksas, valstij par vienām dzemdībām ārstniecības iestādēm būtu jāmaksā par aptuveni 100 eiro vairāk nekā šobrīd, pēc tikšanās ar veselības ministri Andu Čakšu, Rīgas dzemdību nama personālu un Rīgas domes pārstāvjiem sacīja Dzemdību nama vadītāja Dagnija Vilnīte.

Viņa norādīja, ka jau šobrīd papildus piešķirtie 50 eiro par vienām dzemdībām tiek novirzīti personāla izmaksām. Vilnīte skaidroja, ka dzemdībās iesaistās vairāki speciālisti, kā arī pašas dzemdības ilgst vairākas stundas, līdz ar to, pārrēķinot šo pieaugumu uz viena speciālista darba stundu, pieaugums sanāk ļoti mazs.

Taujāta par izskanējušo informāciju, ka ne viss no tarifa pieauguma tiek novirzīts mediķu atalgojumam, Vilnīte norādīja, ka dzemdībās iesaistās ārsti, vecmātes, māsu palīgi, neonatologi, sterilizācijas nodaļa, aptieka, kā arī palīgstrādnieki, kas nodrošina papildu atbalstu. Tāpat no dzemdību tarifa jānodrošina valsts prasību izpilde, piemēram, drošības, kvalitātes, lietvedības un citās jomās.

Vaicāta, vai Dzemdību nama valde ir gatava pārskatīt, kā šis tarifa pieaugums ir ticis sadalīts, Vilnīte norādīja, ka iestāde ir gatava strādāt un uzklausīt priekšlikumus, tomēr 50 eiro pieaugums nav pietiekams, lai apmierinātu mediķu prasības par atalgojuma palielinājumu dubultā apmērā.

Viņa norādīja, ka no valsts puses ir nepieciešams palielināt samaksu par dzemdībām, jo šobrīd samaksa nesedz izdevumus. Par to visu pagājušo gadu informēta arī Veselības ministrija. Kopumā par vienām dzemdībām, lai nosegtu visas izmaksas, Dzemdību namam vajadzētu saņemt 450 eiro, līdz ar to tarifs būtu jāpalielina par aptuveni 100 eiro.

Vilnīte arī izteica cerību, ka situācija neattīstīsies tik tālu, ka ārsti tiešām sāks iesniegt atlūgumus.

Kopumā gadā Dzemdību namā pasaulē nāk aptuveni 7000 bērnu.

Jau ziņots, ka Čakša kā vienu no risinājumiem Rīgas Dzemdību nama strādājošo atalgojuma palielināšanai redz dzemdību tarifa pieauguma pārskatīšanu un lielākas daļas novirzīšanu tieši atalgojumam.

