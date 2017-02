Februāra otrajā nedēļā gripas intensitāte Latvijā sarukusi par 10,2%

Pagājušajā nedēļā - laikā no 6. līdz 12.februārim - gripas intensitāte Latvijā sarukusi par 10,2%, tomēr gripa prasījusi vēl trīs cilvēku dzīvības, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) gripas monitoringa dati.

Iepriekšējā nedēļā 70 monitoringā iekļautajās ģimenes ārstu praksēs kopumā reģistrēti 399 gripas gadījumi.

Visās desmit monitoringā iekļautajās pilsētās vēršanās ambulatorajās iestādēs gripas gadījumos pārsniegusi 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem jeb gripas epidēmijas slieksni. Visaugstākā gripas intensitāte bijusi Rēzeknes novadā - 890,2 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Savukārt slimnīcā ar gripu pagājušajā nedēļā nogādāti 228 cilvēki, bet vēl 25 cilvēki hospitalizēti ar gripas izraisītu pneimoniju. Kopš sezonas sākuma saistībā ar gripas infekciju kopumā stacionēti 1060 pacienti.

Aizvadītajā nedēļā no gripas nomiruši vēl trīs cilvēki, līdz ar to šajā gripas sezonā slimība prasījusi 17 cilvēku dzīvības. Kā norāda SPKC, mirušajiem cilvēkiem bijušas sirds un asinsvadu, elpceļu, nieru un citas hroniskas saslimšanas. Kopumā no gripas šajā sezonā mirušas astoņas sievietes un deviņi vīrieši. Visi cilvēki bijuši vecumā virs 60 gadiem.

Jau ziņots, ka SPKC janvārī izziņoja gripas epidēmijas sākumu.