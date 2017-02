Vējonis: Mediju stiprināšana ir spēcīga aizsardzība pret hibrīdo apdraudējumu

Latvian President Raimonds Vejonis during press statements after meeting with German President Joachim Gauck, Estonian President Kersti Kaljulaid and Lithuanian President Dalia Grybauskaite (not pictured) in Riga, Latvia, 09 February 2017. EPA/VALDA KALNINA. Foto: VALDA KALNINA / EPA

Laba pārvaldība, kā arī institūciju un mediju stiprināšana padarīs mūs mazāk ievainojamus pret hibrīdo apdraudējumu, šodien Minhenes drošības konferences laikā notiekošajā diskusijā par drošību Ziemeļeiropā sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis. «Nav šaubu, ka Eiropas valstīm jāuzņemas lielāka atbildība par savu aizsardzību. Jāstiprina Eiropas Savienības (ES) spējas drošības un aizsardzības jomā. Taču tam nevajadzētu nozīmēt vairāk štābu un ģenerāļu. ES var dot savu ieguldījumu hibrīdapdraudējumu pārvarēšanā, īpaši labas pārvaldības jomā, palīdzot stiprināt likuma un tiesu varu, atbalstot spēcīgas institūcijas un medijus, kā arī mazinot sociālo nevienlīdzību,» uzsvēra Vējonis. Hibrīddraudi pašlaik ir viens no globālās drošības lielākajiem izaicinājumiem. Tie ietver plašu jautājumu loku, tai skaitā kiberdrošību, informācijas telpas un robežu drošību, enerģētisko drošību, kā arī citus apdraudējumus, norāda prezidenta Preses dienestā. Reklāma Kā ziņots, Vējonis un aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS) šodien piedalās Minhenes drošības konferencē, kuras galvenie sarunu temati ir transatlantiskās attiecības pēc ASV vēlēšanām, Eiropas sadarbība drošības un aizsardzības jomā, kā arī attiecības ar Krieviju. Konferences laikā Vējonim kopā ar pārējo Baltijas valstu prezidentiem paredzēta tikšanās ar ASV viceprezidentu Maiku Pensu. Savukārt Bergmanim plānotas vairākas divpusējās tikšanās, tai skaitā ar Slovēnijas aizsardzības ministri Andreju Katiču, kā arī ASV Gaisa spēku komandieri Eiropā, ģenerāli Todu D.Voltersu. Ikgadējā Minhenes konferencē tiekas valstu vadītāji, aizsardzības un ārlietu ministri, kā arī viedokļu līderi un speciālisti, lai runātu par iespējām konfliktu risināšanā, par sadarbību un starptautiskā dialoga veicināšanu, kā arī par esošajiem un gaidāmajiem drošības izaicinājumiem.