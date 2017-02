LTV: Mediju politikas nodaļa kopš tās izveides ir paveikusi ļoti daudz darba

Kultūras ministrijas (KM) Mediju politikas nodaļa kopš tās izveides ir paveikuši ļoti daudz darba, sacīja «Latvijas Televīzijas» (LTV) valdes priekšsēdētājs Ivars Belte.

«Līdz tam visi šie jautājumi vienkārši ir stāvējuši uz vietas un neviens par tiem nav pat runājis. Viņi daudzus jautājumus beidzot ir izkustinājuši. Es ļoti labi zinu, cik tas ir sarežģīti, un novēlu viņiem veiksmi un to, lai viņi nezaudē enerģiju un humora izjūtu,» sacīja Belte.

Viņš pozitīvi novērtēja KM Mediju politikas nodaļas darbu pie normatīvo aktu izstrādes. «Viņi ļoti saprātīgos termiņos ir dabūjuši cauri nozarei svarīgus dokumentus. Tas ir daudz. Tagad ir tapis kvalitatīvs dokuments par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus. Var diskutēt par atsevišķām pozīcijām, bet kopumā situācija ir atainota ļoti precīzi un objektīvi,» teica LTV vadītājs.

Reklāma

Vienlaikus viņš pauda kritiku par jauno konceptuālo sabiedrisko mediju piedāvājumu. «Manā skatījumā būtu jādiskutē jautājumi par ombudu. Jau pats uzstādījums ir ļoti bīstams. Ir diskutējams jautājums par sabiedrisko mediju valdes atbildību. Mēs kā tādi spitālīgie esam atdalīti gan no sabiedriskā medija kolektīva, gan no redakcionālās padomes. Ir pat izveidots mākslīgs konflikts starp šīm struktūrām,» teica LTV valdes priekšsēdētājs, piebilstot, ka tas sarežģī sabiedrisko mediju pārvaldību, līdz ar to var samazināties uzņēmuma pārvaldības temps.

Jau ziņots, ka 2015.gadā pirmo reizi Latvijā Kultūras ministrijā tika izveidota Mediju politikas nodaļa. KM pienākumi tādējādi tika papildināti ar masu informācijas līdzekļu politikas izstrādi, tās koordinēšanu, kā arī ar šīs politikas saistītās informācijas apkopošanu un analīzi.

Visu interviju ar Belti lasiet biznesa portāla «Nozare.lv» sadaļā «LETA+»

Saistītie raksti