Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka NATO klātbūtne palielina valsts drošību

Vairāk nekā puse iedzīvotāju uzskata, ka NATO klātbūtne palielina Latvijas drošību, tomēr tikai 45% ir pārliecināti, ka situācija valsts aizsardzības jomā ir uzlabojusies, liecina pērn novembrī pēc Aizsardzības ministrijas pasūtījuma sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā iedzīvotāju aptauja.

Ikgadējā aptaujā respondentiem lūgts novērtēt situācijas attīstību valsts aizsardzības jomā un paust savu vērtējumu par aktuāliem aizsardzības jautājumiem.

Kopumā 45% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju norādīja, ka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, situācija Latvijas drošības un valsts aizsardzības jomā ir uzlabojusies. Kā iemesli tiek minēti NATO klātbūtne Latvijā, militārās mācības un iepirktais ekipējums un tehnika. Savukārt 29% uzskatīja, ka tā ir palikusi bez izmaiņām. To, ka situācija aizsardzības jomā ir pasliktinājusies, atzīmēja vien 7%, kas ir par 2% mazāk nekā pērn.

Reklāma

Vairāk nekā puse - 59% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka NATO klātbūtne palielina Latvijas drošību. Īpaši šo faktu atzīmēja jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem. Lūgti paust attieksmi par to, ka no 2017. gada Latvijā pastāvīgi atradīsies Kanādas vadītā daudznacionālā bataljona lieluma kaujas grupa, pozitīvu vērtējumu tam sniedza 43%. Kritiski noskaņoti bija 17% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, un neitrālu attieksmi pauda 30%.

Lūgti sniegt vērtējumu Nacionālo bruņoto spēku attīstībai kopumā, 67% respondentu pauda uzskatu, ka NBS attīstās, tajā skaitā 22% norādīja, ka «ir pilnībā pārliecināti, ka bruņotie spēki attīstās». Ja salīdzina ar pērn veiktās aptaujas datiem, jāsecina, ka pozitīvs vērtējums izmaiņām Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir pieaudzis par 5%.

Savukārt vērtējot apgalvojumu «ar Latvijas karavīriem var lepoties», tam piekrita 73% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, kas ir vairāk nekā pirms gada, kad tam piekrita 67%.

Saistītie raksti