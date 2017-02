Latvija no Austrijas iegādāsies vairākus desmitus M109 haubiču

M109 haubice. Foto: Publicitātes

Latvija no Austrijas iegādāsies vairākus desmitus M109 sērijas 155 milimetru pašgājējhaubiču, par vienu vienību atkarībā no tās modifikācijas maksājot no 60 līdz 140 tūkstošiem eiro, portāls TVNET uzzināja Aizsardzības ministrijā (AM). Haubices, ko plāno iegādāties Latvija, no 2003.gada līdz 2007.gadam tika modernizētas un pēc tam iekonservētas. Pirmās haubices Latvijai tiks piegādātas jau šā gada rudenī.