Tehnisku iemeslu dēļ uz teju četrām stundām bija slēgta Centrālā stacija un t/c «Origo»

Tehnisku iemeslu dēļ šovakar bija slēgta Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija un tai piegulošais tirdzniecības centrs «Origo», skaidroja Valsts policijā. Saistībā ar draudu izteikšanu aizturēts 1997.gadā dzimis jaunietis. Policija veic apstākļu noskaidrošanu. Draudi novērsti.

Rīgas Centrālā stacija atvērta! Iespējami vilcienu kavējumi. Aktuālā informācija, zvanot 80001181.— Pasažieru Vilciens (@PVilciens) February 21, 2017

No ēkas īsi pirms pulksten sešiem vakarā tika evakuēti cilvēki. AS «Pasažieru vilciens» sociālos tīklos regulāri informēja, ka stacija slēgta sakarā ar ārkārtas situāciju un vilcieni kursē no un līdz Torņakalna, Zemitāna un Jāņavārtu stacijām, solot ziņot, kad stacija atsāks darbu.

Reklāma

Stacija vēl slēgta! @Valsts_policija dara visu iespējamo, lai tā tiktu atvērta pēc iespējas ātrāk. Tikko stacija tiks atvērta - tā ziņosim!— Pasažieru Vilciens (@PVilciens) February 21, 2017

Kas atkal par ārkārtas situāciju stacijā? Meteorīts nokrita? Vilciens no sliedēm noskrēja? Nu ne jau kāds duriks par bumbu piezvanīja... 🤔— Edgars Briedis (@briedijs) February 21, 2017

Rīgas Centrālā stacija slēgta sakarā ar ārkartas situāciju! Vilcieni kursē no/līdz Torņakalnam, Zemitāniem, Jāņavārtiem. Info: 80001181!— Pasažieru Vilciens (@PVilciens) February 21, 2017

Origo un staciju atkal evakuē.— Jānis Polis (@JanisPolis) February 21, 2017