Latviete pastāsta, kā jau 15 gadus dzīvo no pabalstiem; strādāt neesot izdevīgi

Nekā nedarīšana ir daudz izdevīgāka nekā strādāšana, LTV1 raidījumam «4. studija» atzina kāda 38 gadus veca mazpilsētas iedzīvotāja. Sieviete no pabalstiem pārtiek jau 15 gadus un strādāt nemaz negrasoties. Maznodrošinātās statuss viņai nozīmējot pamatīgus atvieglojumus, dzīvi sociālajā mājā, atbalstu bērna aprūpei, tāpēc nestrādāt, viņasprāt, ir izdevīgāk.

«Kā sāk strādāt, tā saka: varbūt jūs kaut kur citur varat iet dzīvot [prom no sociālās mājas].. Man tas galīgi neder,» sieviete atzīstas anonīmā intervijā.

Sieviete, kuras ģimenē aug arī mazs bērns, atklāj, ka viņas vecāki bijuši ļoti strādīgi cilvēki. «Nevienu dienu mājās nevarēja nosēdēt,» viņa saka par vecāku dzīvi.

Vēl viens bonuss, ko nodrošina maznodrošinātā statuss, esot diennakts bērnudārzs. «Es guļu. Mans bērns ir diennakts bērnudārzā. Es atpūšos... Un viss, tā es dzīvoju,» viņa nosaka.

Pārtikt no pabalstiem sieviete sākusi 22 gadu vecumā, tagad viņai esot 38. Arī turpmāk strādāt viņa negrasoties, jo esot sapratusi, ka to nevēlas. «Ja es strādāšu, man vairs uzreiz nebūs trūcīgā statusa. Tā ir viena lieta. Es uzreiz vairs neko nedabūju. Tur pēc likuma neko nevar vairs dabūt no pagasta.»