147 uz Latviju pārvietotajiem migrantiem piešķirts alternatīvais statuss

No Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmā uzņemtajām personām 147 patlaban piešķirts alternatīvais statuss, šodien Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē pauda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieka vietniece Maira Roze.

Kopumā Latvija ES pārvietošanas programmā uzņēmusi 207 personas. No pārvietotajiem ārvalstniekiem desmit personām piešķirts bēgļa statuss, bet 147 cilvēkiem piešķirts alternatīvais statuss.

No Grieķijas ir pārvietotas 188 personas, no Itālijas - deviņas personas, bet no Turcijas pārvietoti desmit cilvēki, liecina Iekšlietu ministrijas informācija.

Reklāma

Savukārt Patvēruma meklētāju uzņemšanas centrā «Mucenieki» pašlaik uzturas 50 personas, kuras gaida PMLP lēmumu par piešķiramo statusu, kā arī 25 cilvēki, par kuriem jau ir pieņemts lēmums.

Roze skaidroja, ka tagad «Muceniekos» ir arī bērnudārzs, kurā no jaunā gada tiek apmācīti mazie bērni, lai sagatavotu viņus skolas gaitām. Tāpat tagad centrā tiek piedāvāta arī psiholoģiskā palīdzība.

Kā ziņots, šogad intensīvāku personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanu centrā «Mucenieki» nodrošinās papildu izmitināšanas iespējas pārbūvētajā nekustamā īpašuma «Bundulīši» korpusā.

Pēc nogādāšanas Latvijā PMLP ir jālemj, vai piešķirt patvērumu - bēgļa vai alternatīvo statusu. Likums paredz, ka bēgļa statusu piešķir bez noteikta termiņa, bet alternatīvo - uz gadu. Ja joprojām pastāv atbilstoši apstākļi, tad alternatīvo statusu ir iespējams pagarināt.

Saistītie raksti