ES pārvietošanas programmā lielas problēmas sadarbībai ar Itāliju

Latvijas dienesti norāda uz lielām sadarbības un komunikācijas problēmām ar Itāliju Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmā.

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija šodien uzklausīja situāciju attiecībā uz patvēruma meklētajiem no atbildīgajām institūcijām. Kā ziņots, ES pārvietošanas programmā Latvija ir uzņēmusi 207 personas - no Grieķijas ir pārvietotas 188 personas, no Itālijas - deviņas personas, bet no Turcijas pārvietoti desmit cilvēki.

Iekšlietu ministrijas pārstāve Olga Dabiža klātesošajiem skaidroja, ka pastāv problēmas sadarbībai ar Itāliju, turklāt vēl grūtāk klājas arī kaimiņvalstīm Lietuvai un Igaunijai, kur no Itālijas nav pārvietota neviena persona. Ministrijas pārstāve norādīja, ka pastāv problēmas ar Itālijas iekšējo komunikāciju, tāpēc ir tādi rezultāti.

Reklāma

Kopējā ES statistika liecina, ka pagājušā gada decembra beigās no Itālijas un Grieķijas tika pārvietoti aptuveni 12 000 cilvēku, tomēr nākamais ziņojums taps tuvākajā laikā, kad šis skaitlis varētu būt 15 000 cilvēku.

Valsts robežsardzes Atgriešanas un patvēruma meklētāju lietu nodaļas vadītājs Mareks Hoņavko komentēja, ka kopumā pārvietošanas procesi «ir aizgājuši diezgan intensīvā gaitā» un sadarbības mehānisms ar Grieķiju strādā «līdzvērtīgi Šveices pulkstenim».

Tomēr Hoņavko papildināja, ka iepretim no Itālijas ir milzīga neieinteresētība nākt pretim, komentējot, ka, ja Grieķijā atbildīgajos dienestos cilvēki strādā no sešiem rītā līdz pat vakaram, tad Itālijā darba laiks ir no desmitiem rītā līdz trijiem pēcpusdienā.

«Ar Itāliju process stāv uz vietas,» bilda robežsardzes pārstāvis, piebilstot, ka atbalsta funkcijas no Grieķijas un Turcijas varas iestādēm un organizācijām tiek nodrošināts augstākajā līmenī.

Saistītie raksti