AAE iesniedz Latvijai notu par musulmaņu tradīciju nerespektēšanu vēstnieces drošības pārbaužu laikā lidostā

Latvijas Ārlietu ministrija ir saņēmusi Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) notu par nepieņemamu situāciju, kādā lidostā Rīga nesen nonāca jaunieceltā vēstniece Hanana Halfana Obaida Ali ai Madhani, saskarsmē ar kuru lidostas drošības dienesta darbinieki neesot respektējuši musulmaņu tradīcijas un viņas diplomātisko imunitāti, raksta «Neatkarīgā».

Kad vēstniece ieradusies Latvijā, lidostas drošības dienesta darbinieki viņai pieprasījuši novilkt musulmaņu tradicionālo tērpu un arī galvassegu - hidžābu. Vēstniece norādījusi, ka to izdarīs tikai sievietes klātbūtnē un nost no svešu ļaužu acīm, taču šādu iespēju lidosta neesot piedāvājusi un no darbinieku puses esot sekojusi aizskaroša vārdu apmaiņa.

Ārlietu ministrijas pārstāve Vita Dobele apliecinājusi, ka pašlaik, sazinoties ar lidostu, tiek skaidroti lietas apstākļi.

Savukārt lidostas pārstāve Laura Karnīte uzsvērusi, ka lidostas drošības dienesta darbinieki veic personu drošības kontroli saskaņā ar Eiropas Savienības aviācijas drošības prasībām, un nekādas interpretācijas netiek pieļautas. Par to lidosta sniegusi skaidrojumu arī vēstniecībai.

Hanana Halfana Obaida Ali ai Madhani ir pirmā AAE rezidējošā vēstniece Latvijā. Sākotnēji darbs noritēs pagaidu telpās, bet pēc tam tiks atvērta arī vēstniecība.

