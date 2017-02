Robežsargu praksē nav gadījumi, kad islāmticīgās atteikušās pārbaudes laikā atklāt seju

Valsts robežsardze apgalvo, ka nav saistīta ar gadījumu, kad Rīgas lidostā Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) vēstniecei Hananai Halfanai Obaidai Ali ai Madhani pavēlēts novilkt musulmaņu tradicionālo tērpu un arī galvassegu. Robežsargu praksē arī nav bijuši gadījumi, kad personas atteikušās robežpārbaudes laikā atklāt seju.

Publiski izskanējusī informācija neattiecas uz robežpārbaudi, jo šajā konkrētajā gadījumā persona nešķērsoja ārējo robežu, aģentūrai LETA skaidroja Valsts robežsardzes preses pārstāve Kristīne Pētersone.

Robežpārbaudes laikā robežpārbaudes standarta procedūra ir ceļošanas dokumenta turētāja sejas salīdzināšana ar dokumentā esošo fotogrāfiju un līdz šim nav bijuši gadījumi, kad robežpārbaudes laikā kāda persona būtu atteikusies atklāt seju tās salīdzināšanai ar fotogrāfiju uzrādītajā dokumentā, apgalvo robežsardze.

Jau ziņots, ka Latvijas Ārlietu ministrija ir saņēmusi AAE notu par nepieņemamu situāciju, kādā lidostā Rīga nesen nonāca jaunieceltā vēstniece, ar kuru saskarsmē lidostas drošības dienesta darbinieki neesot respektējuši musulmaņu tradīcijas un viņas diplomātisko imunitāti, raksta laikraksts «Neatkarīgā».

Kad vēstniece ieradusies Latvijā, lidostas drošības dienesta darbinieki viņai pieprasījuši novilkt musulmaņu tradicionālo tērpu un arī galvassegu - hidžābu. Vēstniece norādījusi, ka to izdarīs tikai sievietes klātbūtnē un nost no svešu ļaužu acīm, taču šādu iespēju lidosta neesot piedāvājusi un no darbinieku puses esot sekojusi aizskaroša vārdu apmaiņa.

Ārlietu ministrijas pārstāve Vita Dobele apliecinājusi, ka pašlaik, sazinoties ar lidostu, tiek skaidroti lietas apstākļi.

Savukārt lidostas pārstāve Laura Karnīte uzsvērusi, ka lidostas drošības dienesta darbinieki veic personu drošības kontroli saskaņā ar Eiropas Savienības aviācijas drošības prasībām, un nekādas interpretācijas netiek pieļautas. Par to lidosta sniegusi skaidrojumu arī vēstniecībai.

Hanana Halfana Obaida Ali ai Madhani ir pirmā AAE rezidējošā vēstniece Latvijā. Sākotnēji darbs noritēs pagaidu telpās, bet pēc tam tiks atvērta arī vēstniecība.

