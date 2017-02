Lidostā «Rīga» pārbaudītā AAE vēstniece lidoja prom no Latvijas, nevis uz Latviju

Starptautiskajā lidostā «Rīga» pārbaudītā Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) vēstniece Latvijā Hanana Halfana Obaida Ali ai Madhani lidoja prom no Latvijas, nevis uz Latviju, kā iepriekš izskanējis medijos, informēja lidostā.

Kā ziņots, laikraksts «Neatkarīgā» vēstīja, ka Latvijas Ārlietu ministrija ir saņēmusi AAE notu par nepieņemamu situāciju, kādā lidostā «Rīga» nesen nonāca jaunieceltā vēstniece Hanana Halfana Obaida Ali ai Madhani, saskarsmē ar kuru lidostas drošības dienesta darbinieki neesot respektējuši musulmaņu tradīcijas un viņas diplomātisko imunitāti. Lidostas drošības dienesta darbinieki viņai pieprasījuši novilkt musulmaņu tradicionālo tērpu un arī galvassegu - hidžābu. Vēstniece norādījusi, ka to izdarīs tikai sievietes klātbūtnē un nost no svešu ļaužu acīm, taču šādu iespēju lidosta neesot piedāvājusi un no darbinieku puses esot sekojusi aizskaroša vārdu apmaiņa.

Lidostas Drošības departamenta direktora vietniece Inta Smildziņa šodien žurnālistiem pauda, ka lidosta respektē pasažieru tiesības valkāt reliģisku apģērbu.

Konkrētajā situācijā vēstniece netika aicināta novilkt galvassegu vai kādu citu musulmaņu tradicionālā tērpa daļu. Vēstniece esot aicināta vienīgi novilkt mēteli, kā arī viņa tika pārmeklēta ar rokām atbilstoši kārtībai, ko paredz Eiropas Savienības un lidostas «Rīga» drošības prasības, sacīja Smildziņa. Drošības pārbaudi un pārmeklēšanu ar rokām veica sieviete.

Vēstniece neesot lūgusi pārbaudi veikt atsevišķā telpā. Lidostā šāda telpa ir pieejama, uzsvēra Smildziņa.

Taujāta, vai AAE diplomāte izmantoja diplomātiskās priekšrocības, lai izietu atvieglotu drošības kontroli, vai arī darīja to standarta kārtībā, lidostas pārstāve norādīja, ka informāciju par konkrētiem pasažieriem sniegt nevarot.

Smildziņa uzsvēra, ka visas drošības pārbaudes lidostā tiek veiktas, lai pasažieriem sniegtu maksimālu drošību.

Ārlietu ministrijas preses sekretārs Raimonds Jansons norādīja, ka lidostas drošībai ir pakļauti visi ceļotāji, neatkarīgi no tā, ar kādiem dokumentiem ceļo.

Hanana Halfana Obaida Ali ai Madhani ir pirmā AAE rezidējošā vēstniece Latvijā. Sākotnēji darbs noritēs pagaidu telpās, bet pēc tam tiks atvērta arī vēstniecība.

