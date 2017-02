Prasot lielāku atalgojumu, daļa Bērnu slimnīcas bērnu ķirurgu samazinājuši slodzi

Prasot lielāku atalgojumu, daļa Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu ķirurgu ir samazinājuši slodzi, pastāstīja slimnīcas pārstāve Vita Šteina.

2016.gada nogalē BKUS valde saņēma iesniegumu no jaunizveidotās Bērnu ķirurgu arodbiedrības ar lūgumu palielināt apmaksu līdz 15 eiro par darba stundu. Vidēji šobrīd ārsti slimnīcā saņem 5-7 eiro stundā.

Kā norāda slimnīcā, diemžēl nav iespējams no pašreiz pieejamajiem finanšu līdzekļiem palielināt prasīto atalgojumu. Līdz ar to kopš 1.februāra daļa jeb 12 no 23 bērnu ķirurgiem, līdzīgi kā daļa operāciju māsu, vairs nestrādā pagarināto darba laiku, bet 168 stundas mēnesī.

Tāpat 2016.gada vasarā pie slimnīcas valdes vērsās daļa no operāciju māsām ar lūgumu, ka nestrādās pagarināto darba laiku, kas ir 240 stundas mēnesī. Kopš tā laikā 12 no 19 operāciju māsām strādā normālo darba laiku, kas ir 168 stundas mēnesī.

Šteina pastāstīja, ka Bērnu slimnīcas vadība ir ieinteresēta risināt šīs prasības kompleksi, lai līdzīgi darba apstākļi un samaksa būtu visiem ārstniecības un aprūpes nozarē strādājošajiem, tomēr slimnīcas budžetā nav finanšu līdzekļu visu ārstniecības un aprūpes darbinieku atalgojuma palielināšanai.

Bērnu slimnīcā šobrīd strādā vairāk nekā 1300 ārstniecības un aprūpes darbinieki, tajā skaitā, ārsti, māsas, ārstu palīgi, māsu palīgi, funkcionālie speciālisti un ārstniecības atbalsta personas. Ja palielinātu tikai viena profila speciālistiem atalgojumu, uzreiz sekotu pārējie profili, kuri ir tik pat nozīmīgi. Šīs prasības ir jārisina kopā ar Veselības ministrijas un valdības iesaisti, skaidroja Šteina.

Jau ziņots, ka Rīgas dzemdību nama vecmātes un dzemdību speciālisti ir pieprasījuši Veselības ministrijai (VM) un iestādei risināt zemā atalgojuma jautājumu, pretējā gadījumā solot darbu arī pamest. Dubultot samaksu par stundas darbu prasa arī Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Dzemdību nodaļā strādājošie, savukārt Liepājas reģionālajā slimnīcā strādājošie VM ir nosūtījuši vēstuli, kurā aicina nodrošināt adekvātu darba samaksu dzemdniecības nozarē strādājošajiem, kā arī risināt problēmu ar jauno speciālistu piesaisti.

