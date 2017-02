KNAB sācis oficiālu pārbaudi par Seržanta apmaksātajām Saeimas rezidences telpām sievasmātes jubilejas svinībām

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sācis pārbaudi saistībā ar publiski izskanējušo informāciju par Saeimas deputāta Kārļa Seržanta (ZZS) apmaksātajām Saeimas rezidences telpām savas sievasmātes 80.gadu jubilejas svinībām.

Iepriekš birojs paziņoja, ka izvērtēs publiski izskanējušo informāciju, taču, kā tagad aģentūra LETA noskaidroja KNAB, birojs saistībā ar notikušo sācis resorisko pārbaudi par iespējamiem likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpumiem.

Pagājušā gada novembrī «Latvijas Avīze» vēstīja, ka Seržants nedēļas nogalē Saeimas rezidencē Jūrmalā, Jūras ielā, sarīkojis privātu pasākumu, kas gan ir atļauts, tomēr no deputāta paša teiktā izriet, ka viņam liela loma pasākuma rīkošanā nav bijusi - viņš tikai apmaksājis īri, jo citādi pie šādām telpām tikt nevarot.

Saeimas izpilddirektors Valdis Ziemelis toreiz bija skaidrojis, ka rezidences telpas izmantot ir tiesības pašam parlamentam, Baltijas asamblejai, kā arī īrēt Saeimas deputātiem, bet ne Saeimas darbiniekiem. Turklāt deputātiem ir tiesības īrēt šīs telpas arī privātām ballītēm neatkarīgi no to satura un formas.

Tomēr laikraksts norādīja, ka apjukumu raisījuši Seržanta skaidrojumi par rezidences īri konkrētajam pasākumam - vispirms deputāts apgalvojis, ka vispār neesot tur bijis, tad atbildību par svinību vietas izvēli mēģinājis novelt uz ballītes organizatoriem, līdz beidzot atzinies, ka patiesībā pats apmaksājis telpu īri, taču maksāto summu neatceroties, jo rēķinu izmetis.

Seržants pagājušā gada nogalē sociālajos tīklos izplatīja paziņojumu, kurā norādīja, ka viņam ar šīs ballītes organizēšanu nav nekāda sakara. To kā pārsteigumu savai 80 gadus vecajai skolotājai nolēmusi sarīkot viņas trīs bijušo klašu audzēkņi - kopumā 50 cilvēki, no kuriem divi ir Saeimas darbinieki. Seržants par to uzzinājis tikai nedēļu pirms pasākuma, kad noskaidrojies, ka telpas var oficiāli noīrēt tikai Saeimas deputāti, tāpēc audzēkņi lūguši viņa palīdzību. Seržants nav atteicis un samaksājis rēķinu pēc oficiālā cenrāža un arī pats ieradies uz jubilejas svinībām.

Apmēram piecas stundas ilgušajām svinībām izmantots rezidences foajē bez jebkāda apkalpojošā personāla, turklāt nevienu brīdi viņš neesot bijis gatavs melot par šo pasākumu. Kad žurnāliste viņam uzdevusi jautājumu «par jūsu pasākumu Jūrmalā», pirmajā brīdī viņš esot nodomājis, ka tiekot jautāts par Zaļās partijas Jūrmalas nodaļas pasākumu, kas demonstrēts TV3 raidījumā «Nekā personīga», tādēļ atbildējis, ka tajā pasākumā nav bijis. «Kad sapratu, par ko īsti ir runa, jā, biju dusmīgs, taču to nenoliedzu, bet apzināti vai speciāli melojis, kā tas ir pasniegts, neesmu,» norādīja deputāts.

«Mana vienīgā dalība (un arī kļūda) šajā notikumā bija tajā, ka es ļāvos pierunāties apmaksāt šo rēķinu, taču, domājot par vecās skolotājas satikšanos ar saviem skolēniem, man pat neienāca prātā, par ko tas var izvērsties,» pauda Seržants.