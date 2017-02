Latvijā pagaidām nav konstatēta iedzīvotāju inficēšanās ar salmonelozi pēc saskarsmes ar reptiļiem

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) pagaidām nav konstatējis, ka kāds salmonelozes saslimšanas gadījums būtu saistīts ar reptiļu, jo īpaši čūsku turēšanu mājas apstākļos, aģentūra LETA uzzināja SPKC.

Saistībā ar to, ka Lielbritānijā jau vairākus gadus novēro salmonelozes infekcijas uzliesmojumus cilvēkam un šie saslimšanas gadījumi ir saistīti ar reptiļu, jo īpaši čūsku turēšanu un to barošanu ar sasaldētām barības pelēm, Zemkopības ministrija (ZM) aicina čūsku īpašniekus un to ģimenes locekļus strikti ievērot personisko higiēnu.

Kā norāda SPKC, inficēšanās ar salmonelozi notiek, lietojot uzturā nepietiekami termiski apstrādātus dzīvnieku valsts produktus - gaļu, olas, pienu un piena produktus, zivis, garneles - vai ar ēdienu, kas pagatavots no šiem termiski neapstrādātiem produktiem vai lietojot uzturā tādus ēdienus, kas pagatavoti apstākļos, kur netiek ievērotas higiēnas prasības.

Tāpat inficēties iespējams kontaktējoties ar inficētiem dzīvniekiem. Mazi bērni var inficēties, spēlējoties ar mājdzīvniekiem - putniem, bruņurupučiem, pelēm un žurkām, kas var būt infekcijas nēsātāji.

Iepriekšējos piecos gados Latvijā vidēji tika reģistrēti 550 salmonelozes gadījumi gadā, bet 2016.gadā reģistrēti 472 salmonelozes saslimšanas gadījumi. Analizējot inficēšanās iespējas, var secināt, ka pārsvarā cilvēku inficēšanās ar salmonelozi notiek lietojot uzturā nepietiekami termiski apstrādātus dzīvnieku valsts produktus vai ēdienus, pagatavotus no šiem produktiem.

Veicot salmonelozes gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu, SPKC līdz šim nav ieguvis pierādījumus, ka kāds salmonelozes gadījums būtu saistīts ar reptiļu, jo īpaši čūsku turēšanu mājas apstākļos.