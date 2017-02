ASV domnīca: krievvalodīgo tiesību paplašināšana samazinās Maskavas ietekmi

Ilustratīvs attēls. Foto: AFP/LETA

Latvijā un Igaunijā krievvalodīgie ir labi integrēti un tādēļ nav ticams to atbalsts Krievijas aģentiem, kas vēlētos Baltijā atkārtot Ukrainas scenāriju. Tomēr, ja abas valstis vēlas panākt saliedētāku sabiedrību un palielināt noturību pret hibrīduzbrukumiem un Krievijas propagandu, tām jāpaplašina krieviski runājošo iedzīvotāju tiesības, secināts pētījumu centra «RAND» ziņojumā «Hibrīdkarš Baltijā: draudi un potenciālās atbildes», kas sagatavots pēc ASV armijas pasūtījuma un ir daļa no no plašākas pētījumu kampaņas ASV Gaisa spēku stratēģiju attīstīšanai. Pētījums veikts 2015. gadā, bet publiskots tikai šogad.