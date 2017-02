No Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja amata atkāpjas Aldis Pauliņš

Latvijas Radio (LR) valdes priekšsēdētājs Aldis Pauliņš nolēmis atkāpsies no amata, apliecināja radio preses sekretāre Ilze Zvaigzne. To viņš šodien paziņoja vadības sapulcē. Amatu Pauliņš atstās 9.martā.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) loceklis un atbildīgais par LR Ivars Āboliņš aģentūrai LETA sacīja, ka Pauliņš nav informējis NEPLP par atkāpšanos no amata.

Vienlaikus Āboliņš pieļāva, ka Pauliņš no amata atkāpies saistībā ar nespēju strādāt tik intensīvi un kvalitatīvi, kā NEPLP to prasa. «Man nav zināmi iemesli Pauliņa lēmumam atkāpties no amata. Varu tikai minēt, ka viņš juta, ka nespēs kvalitatīvi sagatavot informāciju, ko mēs viņam esam prasījuši. Otrkārt, viņš nebija gatavs strādāt tik intensīvi, kā padome to gribēja,» sacīja Āboliņš. Jautāts, kādā kārtībā plānots izraudzīt jauno LR valdes priekšsēdētāju, Āboliņš sacīja, ka NEPLP vispirms vajadzētu iepazīties ar Pauliņa atlūgumu.

Pauliņš kā atkāpšanās no amata cēloņus min NEPLP pārāk lielu iejaukšanos LR darbā

Latvijas Radio (LR) valdes priekšsēdētājs Aldis

Pauliņš kā galvenos atkāpšanos no amata cēloņus min pārlieku lielu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) iejaukšanos LR darbā, kā arī padomes kompetences trūkumu un nesaskaņas LR valdē.

«NEPLP nav izrādījusi gatavību un ieinteresētību risināt jautājumus, kas reāli rada problēmas LR valdes darbā, - ieilgušo situāciju, ka viens no LR valdes locekļiem pienācīgi nepilda vai atsakās pildīt savus valdes locekļa pienākumus,» sacīja Pauliņš, komentējot atkāpšanās no amata iemeslus, taču neatklāja, kurš LR valdes loceklis, viņaprāt, pienācīgi nepilda savus amata pienākumus. Viņš par šo faktu esot informējis gan NEPL padomi iepriekšējā sasaukumā, gan arī jauniecelto padomi. Detalizētāk šo jautājumu Pauliņš nevēlas komentēt.

Kā vēl vienu atkāpšanās no amata cēloni Pauliņš minēja jaunieceltās NEPLP darbu

«Jaunais NEPLP sastāvs neslēpti ir sācis iejaukties LR valdes darba jautājumos, kas ir tikai LR valdes kompetencē, neievērojot ierobežojumus un kompetenču sadalījumu, kas noteikti likumā,» teica Pauliņš.

Vienlaikus viņš piebilda, ka jaunā NEPLP, viņaprāt, nav pietiekami kompetenta to jautājumu risināšanā, kas padomei noteikti likumā. «Pēdējais piemērs ir par vidēja termiņa budžeta plānošanas jautājumiem. Izrādās, ka padome ir iesniegusi Finanšu ministrijā likumam neatbilstošus [LR budžeta] pieprasījumus. Attiecīgi šie pieprasījumi ir noraidīti un tas arī rada zināmus plānošanas riskus LR darbībai turpmākajos trīs gados,» sacīja Pauliņš, piebilstot, ka iepriekšminēto apstākļu kopumā neredz iespējas, kā var sekmīgi pildīt savus uzdevumus, ko nosaka likums, un tos darbības virzienus, kas ir iekļauti LR vidēja termiņa darbības stratēģijā.

Tāpat Pauliņš norādīja, ka viņa atkāpšanos no amata sekmēja arī publiskajā telpā radusies negatīvā rezonanse par LR darbību. «Šajās nedēļās tika izvērsta sava veida «kampaņa» saistībā ar LR valdes darbību un LR darbību kopumā, kur bijis diezgan daudz nepatiesa, tendenciozi iekrāsota vērtējuma,» pauda Pauliņš.

LR darbinieki plāno rīkot protestus saistībā ar zemo atalgojumu un valdes darbu, ja neizdosies sarunu ceļā panākt vienošanos par darbiniekiem labvēlīgu risinājumu.

LR arodbiedrības valdes priekšsēdētāja Mudīte Paegle sacīja, ka LR darbinieki vēlas panākt, lai LR budžets turpmākajiem palielinātos un pildītos valdes solījumi daļu finansēm atvēlēt darbinieku algu paaugstināšanai.

Pēc Paegles teiktā, vairums LR darbinieku ir neapmierināti ar zemajām algām. 2008.gadā LR darbinieki ekonomiskās krīzes dēļ piekrita, ka viņu algas samazina par 12% un vairums apņēmās vienu mēnesi gadā strādāt bez algas, lai atbalstītu LR krīzes situācijā un medijs nenonāktu līdz bankrotam. Daudziem darbiniekiem algas joprojām saglabājušās samazinātas un šie cilvēki ir aizvainoti. Tāpat LR darbinieki nav mierā arī ar sistēmu, kā saņem atalgojumu par padarīto darbu, jo netiek nodrošināts, ka atalgojums ir atbilstošs amata vietai, kvalifikācijai un citiem faktoriem, daļai darbinieku tiek maksātas piemaksas, citiem nē.

Pēc Paegles teiktā, LR darbinieki nav apmierināti arī valdes darbu, jo tās darbības sfēras ir sadalītas un LR valde nestrādā kā viens vesels, kas par visu atbild un vienlīdz labi zina stiprās un vājās vietas medija darbā.

