Policijai nav zināms par bērnu pašnāvībām sociālo tīklu spēles dēļ

Valsts policijai (VP) nav zināms par bērnu pašnāvības gadījumiem sociālo tīklu spēles «Zilais valis» dēļ, pirmdien žurnālistiem teica VP Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics. Policijai nav arī zināmi gadījumi, kuros bērni spēles ietekmē būtu sev nodarījuši miesas bojājumus.

Tā saucamā spēle, kurā bērni cits citu izaicina nodarīt sev sāpes, izpaužas kā sarakste interešu grupās sociālajos tīklos. Arī policijas pārstāvis pats iesaistījies divās no tām, novērojot, ka jaunieši apmainās ar dažādu informāciju par savām interesēm, mūziku, kā arī attēliem, kuri «izskatās, ka ir ņemti no interneta». Policijā norāda, ka konstatējuši - nav bažu par personas drošību un veselību.

Tāpat Rinkevics informēja, ka nav pamatotu bažu par trešo personu, kurš organizētu spēli. «Neesam identificējuši personu, kura to organizētu. Situācija ir tāda, ka jaunieši savstarpēji apmainās ar informāciju un izaicina,» stāstīja VP pārstāvis.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) vadītāja Ilona Kronberga norādīja: lai gan atsevišķi uzdevumi sarakstēs varētu arī nebūt bīstami, vecākiem un pedagogiem ir jāpievērš uzmanība bērnu darbībai internetā. «Bērni organizējas grupās, jo ir nestrukturēts brīvais laiks, nav vienotu ierīču lietošanas noteikumu, kā arī ir problēmas ģimenē. Neviens to nespiež no malas,» stāstīja VBTAI vadītāja. Viņa norādīja, ka veselīgi pusaudži ir imūni pret destruktīvām nodarbēm, tādēļ ļoti svarīga ir vecāku loma - interese par to, kas notiek ar bērniem.

VBTAI vadītāja norādīja uz pērn ažiotāžu izraisījušo «pokemonu ķeršanas spēli». Pēc viņas teiktā, nav nozīmīgas pašas parādības, kuras beidzas, bet gan pati tendence kopumā, ka tās rodas. «Virtuālā pasaule bērniem ir tikpat reāla kā fiziskā,» atzīmēja Kronberga. Viņa norādīja, ka virtuālajā pasaulē notiekošās lietas pēc tam ietekmē fizisko pasauli, tāpat arī bērnu pārdzīvojumi ir tikpat reāli, ja tos izraisījuši notikumi, kuri piedzīvoti internetā. Kronberga norādīja, ka uzmanība jāpievērš arī pirmsskolas vecuma bērnu darbībām virtuālajā vidē.

«Lai pasargātu bērnus no iesaistes līdzīgās grupās, jādomā, kas notiek ikdienā ar bērniem,» uzsvēra Kronberga. Viņa norādīja, ka vecāki un pedagogi, redzot risku bērna uzvedībā, var zvanīt gan uz bērnu uzticības tālruni, gan vērsties VBTAI, bet, ja redzams tiesību normu pārkāpums, - VP.

Kā ziņots, «Net-Safe Latvia» Drošāka interneta centrs saņēmis desmitiem satrauktu vecāku un norūpējušos pedagogu zvanu un e-pasta vēstuļu saistībā ar suicidālo sociālo tīklu spēli «Zilais valis», kas liecina, ka šī spēle Latvijā strauji izplatījusies. Kā skaidroja centra pārstāvji, «Zilais valis», dēvēts arī par «nāves spēli», ir sociālajos medijos izplatījusies pusaudžu un jauniešu mudināšana veikt dažādas destruktīvas darbības ar savu ķermeni un dalīties ar fotogrāfijām un video, kuros šī rīcība tiek atspoguļota. Pašlaik aktivitātes izplatība ir īpaši strauja – jauniešu vidū esot «stilīgi un varonīgi» nenobīties un spēt sagriezt sev rokas vai citā veidā nodarīt sev sāpes.

Ņemot vērā, ka spēle ir ienākusi Latvijā no Krievijas, tad galvenokārt ekstrēmais saturs ir pieejams krieviski runājošo jauniešu vidū.

Drošāka interneta centrs arī aicina vecākus un pedagogus sekot līdzi dažiem padomiem, kas palīdzēs ierobežot spēles izplatību. Pirmkārt, pamanot, ka klasē, ģimenē vai paziņu bērnu vidū tiek runāts par «Zilo vali», internetā tiek meklēta informācija, izmantojot atslēgas vārdus gan latviešu, gan krievu valodā, kas saistīti ar «zilo vali», «esmu spēlē» vai «piecel mani 4.20», ir jābrīdina pusaudži un jaunieši, ka saturs, ko viņi atradīs, būs nepatīkams un iesaistīšanās var būt dzīvībai bīstama.

Tāpat svarīgi aicināt bērnus nemeklēt ar šo saistīto informāciju un neizplatīt to tālāk caur sociālajiem tīkliem un ziņojumapmaiņas programmām. Bērniem jāsaprot, ka katra ķēdes vēstule un ziņu pārsūtīšana citiem arvien paplašina to bērnu loku, kas saskaras ar vardarbīgu un uz destruktīvām darbībām vērstu saturu.

Treškārt, pamanot, ka bērnam ir grieztas rokas, skrāpējumi ar asu priekšmetu uz ķermeņa, zilumi, ka viņš runā par kāpšanu augstās celtnēs u.tml., noteikti ir jāiesaistās, jāziņo ģimenei, jāiesaista skolas psihologs, jāuzdod jautājumi bērnam vai jaunietim, lai noskaidrotu, kāpēc tas tiek darīts.

Centra pārstāvji arī aicina ziņot par aizdomīgu saturu, kontiem un grupām sociālo tīklu administrācijai, izmantojot pogu «Report». Alternatīva ir ziņot «drossinternets.lv», sūtot e-pastu uz e-pasta adresi «zinojumi@drossinternets.lv».

Tāpat bērniem un viņu vecākiem ir pieejama psihologa palīdzība, zvanot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai pa tālruni 116111.

