VM naudu dzemdību speciālistu atalgojumam vispirms meklēs sistēmas iekšienē

Dzemdību speciālistu un vecmāšu atalgojuma palielināšanai Veselības ministrija (VM) nepieciešamos līdzekļus sākotnēji meklēs sistēmas iekšienē, bet pēc tam mēģinās tos iegūt no valsts.

Kā šodien pēc tikšanās ar Rīgas dzemdību nama speciālistiem žurnālistiem pastāstīja veselības ministre Anda Čakša, šobrīd no dzemdību tarifa netiek segtas piemaksas 75% apmērā par darbu nakts stundās, līdz ar to ārstniecības iestādes finansējumu nakts stundu apmaksai paņem no citām tarifa pozīcijām vai «kādam nesamaksā pietiekami daudz». Tāpat finansējums tiks meklēts papildu posteņu finansēšanai, lai nodrošinātu palīdzību.

Čakša skaidroja, ka, palielinot tarifu, lai no tā jau sākotnēji varētu nosegt piemaksas 75% par darbu nakts stundās, kopumā atalgojums dzemdību speciālistiem un vecmātēm varētu pieaugt par 20%. Šī iecere attiecas uz visiem dzemdību speciālistiem un vecmātēm, ne tikai tiem, kuri strādā Dzemdību namā.

Čakša gan vēl negribēja runāt par to, cik liels finansējums ir nepieciešams un no kurienes tas tiks iegūts - šādi aprēķini tapšot vēlāk. Viņa gan atzina, ka «visdrīzāk tā nauda tiks skatīta iekšēji sistēmā, bet pēc tam - meklējot, kā to iegūt no valsts». Vaicāta, vai tas nozīmē, ka kādam veselības aprūpes sistēma finansējums tiks atņemts, ministre atbildēja, ka no sākuma ir jāsaprot, kas ir prioritātes un kā līdz tām tikt. Viņa rīt, 2.martā, arī gatavojas par šo jautājumu runāt ar Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS).

Ministre gan atzina, ka sākotnējie aprēķini liecina, ka nakts stundu apmaksai un papildu posteņu izveidei gadā nepieciešami ap desmit miljoniem eiro.

Vaicāta, kā paliek ar Dzemdību nama speciālistu prasību atalgojumu divkāršot, Čakša norādīja, ka šobrīd viņa ar speciālistiem ir vienojusies par atalgojuma pieaugumu 20% apmērā, bet par lielākām tarifa izmaiņām runāt varētu tikai nākamgad.

Taujāta, vai tādējādi mediķi nākamgad varētu cerēt uz atalgojuma dubultošanos, Čakša atgādināja, ka jau iepriekš ir teikusi, ka nozarei nepieciešami papildu 150 miljoni eiro gan atalgojuma palielināšanai, gan citiem pakalpojumu tarifu elementiem. «Dzemdību speciālisti noteikti ir viena no prioritātēm,» sacīja Čakša.

Kā žurnālistiem norādīja Dzemdību centra virsārste Linda Grīnberga, ministrija ir atradusi papildu līdzekļus, ko ieguldīt speciālistu atalgojumā, tomēr šobrīd tie vēl esot «mistiski skaitļi» un vēl ir jāveic aprēķini par to, cik reālu atalgojuma pieaugumu tas varētu nest.

Taujāta, vai Dzemdību nama ārsti piekritīs atalgojuma palielinājumam vien par 20%, nevis prasīto pieaugumu dubultā apmērā, Grīnberga sacīja, ka par to katrs ārsts pats lems. Viņa gan pieļāva, ka būs tādi, kuri nepiekritīs.

Grīnberga gan norādīja, ka saruna ar ministri bijusi konstruktīva un mediķi jūtas sadzirdēti.

Jau ziņots, ka Rīgas dzemdību nama vecmātes un dzemdību speciālisti ir pieprasījuši Veselības ministrijai (VM) un iestādei risināt zemā atalgojuma jautājumu, pretējā gadījumā solot darbu arī pamest. Dubultot samaksu par stundas darbu prasa arī Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Dzemdību nodaļā strādājošie, savukārt Liepājas reģionālajā slimnīcā strādājošie VM ir nosūtījuši vēstuli, kurā aicina nodrošināt adekvātu darba samaksu dzemdniecības nozarē strādājošajiem, kā arī risināt problēmu ar jauno speciālistu piesaisti.

