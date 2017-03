Dzemdību nams atalgojumu speciālistiem tomēr palielinājis par 4,5%

Prioritāri novirzot papildus dzemdību tarifam piešķirtos 50 eiro par vienām dzemdībām dzemdību speciālistiem, vecmātēm un māsām, Rīgas Dzemdību nams radis iespēju šo speciālistu atalgojumu tomēr celt par 4,5%, nevis 3%, kā bija plānots iepriekš.

Kā šodien žurnālistiem pastāstīja iestādes valdes priekšsēdētāja Dagnija Vilnīte, Dzemdību nams, pārvērtējot iekšējās rezerves, lielāku daļu no papildus piešķirtajiem 50 eiro par vienu dzemdību gadījumu novirzīs tieši ārstniecības personu atalgojuma pieaugumam. Līdz ar to no šodienas dzemdību speciālistu, vecmāšu un māsu atalgojums pieaugs par 4,5%, nevis 3%, kā bija plānots sākotnēji. Vilnīte gan atzina, ka tie jebkurā gadījumā ir centi, salīdzinot ar ārstu prasību dubultot atalgojumu. Šobrīd dzemdību speciālistu atalgojums ir 5,05 eiro stundā.

Valdes priekšsēdētāja skaidroja, ka finansējums pārdalīts par labu ārstiem, līdz ar to aptiekas darbiniekiem, palīgstrādniekiem, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem atalgojums nepieaugs. «Iekšējie resursi ir tik, cik ir, un attiecīgi sāp vienādi, vienalga, kurā rokā kod,» atzina Vilnīte.

