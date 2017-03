Lūgums palīdzēt: nodegot mājai, pajumti zaudējuši veci cilvēki

26. februārī Preiļu novada Salnas pagastā pilnībā nodega viensēta «Jaunie Mozuļi». Pēdējā brīdī no liesmām izglābās 85 gadus vecā Anna un 78 gadus vecais Jānis Pastari. Nelaimē cietušie būs pateicīgi par jebkāda veida palīdzību un atbalstu, jo vecie ļaudis, kas savām rokām pirms piecdesmit gadiem uzcēla māju, ir palikuši bez pajumtes, iedzīves, apģērba un iekrājumiem.

Vējš, lietus un liesmas

«Ap vieniem dienā biju mājās, lasīju grāmatu – te pēkšņi izdzirdēju tādu kā salūtu,» atceras apmēram simt metrus no vecākiem dzīvojošā meita Maruta Grīga. «Izgāju ārā un sapratu, ka deg vecāku mājas piebūve. Liesmu vēl nebija, bet sprāga šīfera jumts. Mamma un tētis pēc pusdienām atpūtās. Viņi slikti dzird, tāpēc sākumā pat nesaprata, kas notiek. Todien krita slapjš sniegs un pūta stiprs vējš, kas veicināja liesmu izplatīšanos. Viss notika ļoti ātri – es izsitu logu un metos glābt vecākus. Viņus izglāba tas, ka mājā ir divas ieejas – izvedu viņus caur verandu.»

Tētis paspēja paķert pasi un galošas, tas arī viss.

Mamma skrēja atpakaļ ugunī, sakot: «Tās ir manas mājas, man te jāpaliek – tas ir mans liktenis!»

Foto: TVNET lasītājs

Reklāma

Liesmas izplatījās zibenīgi, jo māja bija koka – nodega dažu minūšu laikā kā skals. Kad palīgā atskrēja kaimiņi, viņi paspēja iznest nenozīmīgas lietas. Kaimiņš prasīja: «Ko man tev padot?» Es kliedzu: «Neko, tūlīt nāc laukā!» Tajā brīdī jau bruka griesti,» atceras Grīga. Viņas vecāki visu mūžu strādāja kolhozā «Sarkanā ausma» - tētis bija traktorists un kombainieris, mamma kopa lopiņus. Māju abi uzcēla paši savām rokām 60. gados. Jānis un Anna izaudzināja divas meitas.

Foto: TVNET lasītājs

Vislielākā dāvana, ka esam dzīvi

Vecie ļaudis šobrīd dzīvo nelielajā meitas mājā «Spulgas». Viņi joprojām nespēj atgūties no šoka – tētim ir apdegusi galvas āda, bet meitai Marutai traumēta roka. Mamma nesen pārdzīvoja insultu un tagad vēl nespēj apjēgt, kas noticis - «katru dienu kā pa viļņiem». «Tas ir sīkums, es tik un tā esmu laimīga, ka mēs visi esam dzīvi,» meita saka. «Tagad domājam, ko darīt tālāk, Man ir četri bērni un saimniecība. Skaidrs, ka atjaunot māju neizdosies – jābūvē no jauna. Paldies «Sarkanajam Krustam», kas sarūpēja šo to no apģērba. Vecāki palika tādi kā stāv. Diemžēl īpašums nebija apdrošināts.»

Foto: TVNET lasītājs

Lai gan ugunsgrēka cēlonis pagaidām nav noskaidrots, sieviete prāto, ka pie vainas ir elektroinstalācija. «Pirms gada iekštelpās uztaisījām remontu, ievilkām jaunus elektrības vadus,

nopirkām mēbeles, pat griestu lampas uzlikām jaunas - gribējām, lai vecākiem ir skaistas vecumdienas.

Tikai tad, kad liesmas jau plosīja māju un iebruka griesti, atskanēja klikšķis un nostrādāja elektrības drošinātāji. Esmu neizpratnē, kāpēc tie nenostrādāja ātrāk. Mierinu sevi, ka viss būs labi – visi esam dzīvi, un tā ir vislielākā dāvana.»

Tie, kuri vēlas palīdzēt, var zvanīt Marutai Grīgai pa tālruni 27559916.

Foto: TVNET lasītājs

Saistītie raksti