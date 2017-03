ASV Gaisa spēku vicekomandieris: mums nav ierobežotu gaisa telpu

ASV ir ļoti lepnas par attiecībām ar Latviju, un nav neviena, kurš bezdarbīgi stāvētu malā, ja tās tiktu apdraudētas. Notiek nopietns darbs, lai īstenotu dažādus investīciju projektus, kas, piemēram, ļautu kādā dienā arī Latvijā redzēt modernos F35 iznīcinātājus. ASV Gaisa spēki ir arī gatavi nepieciešamības gadījumā aizsargāt Baltiju, jo pasaulē spēcīgākajai aviācijai «nav ierobežotu gaisa telpu», ekskluzīvā intervijā portālam TVNET uzsver lietuviešu izcelsmes ASV Gaisa spēku Eiropā un Āfrikā komandiera vietnieks ģenerālmajors Timotijs M.Zadalis (Timothy M. Zadalis).

Ģenerālmajors Zadalis dienestu ASV Gaisa spēkos sāka 1984. gadā. Savas karjeras laikā Zadalis ieņēmis vairākus amatus ASV Gaisa spēku struktūrās. Tāpat ģenerālmajors ir pildījis dienesta uzdevumus ASV operācijās Irākā, Āfrikas ragā, Haiti un Afganistānā. Zadalis ir arī komandējis ASV 618. Gaisa operāciju centru, kur bijis atbildīgs par gaisa transporta nodrošināšanu visā pasaulē.

Trešdien Rīgā ASV Gaisa spēki nogādāja «UH-60 BlackHawk» un ASV 10. kaujas aviācijas brigādes vienības «Fēnikss» karavīrus.

Reklāma

Kādas operācijas ASV Gaisa spēki Latvijā vēl veic?

ASV un Latvija ir NATO dalībvalstis. Mēs kopīgi rīkojam daudzus treniņus. Tajos izspēlējam gan noteiktus scenārijus, gan arī iepazīstam viens otru. Kopīgas [militārās] mācības ļauj mums saprast vienam otru, jo valstis nestrādā vienādi. Krīzes situācijā jūs nevēlaties [no jauna] mācīties sadarbību. Jūs vēlaties jau esošu treniņu pieredzi. Mēs iepazīstam jomas, kurās esam tuvi un kurās ir atšķirības, pie kurām jāstrādā.

Piemēram, apmeklējot Lielvārdes lidlauku, mēs pārliecināmies, ka zinām un saprotam, ko Latvija ir tajā iecerējusi, un ka tiek veiktas atbilstošas investīcijas infrastruktūras objektos. Saprotam to, kas ir nepieciešams [Lielvārdes] lidlaukam, lai tas varētu kļūt par spēcīgu centru, kas sniedz plašas apmācību un treniņu iespējas.

Kādas vēl investīcijas ir paredzētas Lielvārdes lidlaukā? Kādus objektus tiek plānots attīstīt?

Lielvārdes lidlauku apmeklēju pirmo reizi. Iepriekš biju redzējis tikai [NBS Gaisa spēku] bāzes kartes, taču mirklī, kad izbraucu cauri lidlauka vārtiem, skats bija iespaidīgs. Sava darba laikā esmu apceļojis pasauli un redzējis dažādus militāros objektus. Var viegli pateikt, ja lidlauks ir labi uzturēts. Tieši to es ieraudzīju Lielvārdes Gaisa spēku bāzē.

Lielvārdē veiktās investīcijas ir bijušas pareizas. [Latvijas NBS] Gaisa spēku aviācijas bāzes komandieris man rādīja karti ar ilgtermiņa attīstības plāniem – kur paredzēts izvietot jaunus objektus nākamo piecu, desmit, piecpadsmit gadu laikā. Latvijas bruņotie spēki ir labi pārdomājuši lidlauka nākotnes attīstību. Mums ASV, raugoties uz Eiropas iedrošināšanas iniciatīvas ietvaros veiktajām investīcijām, šāda plāna esamība apliecina to, cik Latvija [nopietni uztver] savu lomu NATO un pievērš uzmanību detaļām.

Lidlaukā runāju ar karavīriem un lidotājiem, gan ASV, gan Latvijas, – varēja redzēt, ka viņiem objekts patīk un viņi ar to lepojas.

Runājot par Eiropas iedrošināšanas iniciatīvu – vai ASV Gaisa spēki plāno Lielvārdē izvietot lidmašīnas vai cita veida gaisa kuģus?

Es varu garantēt, ka mēs izstrādājam daudz plānu. Daži no tiem tiks īstenoti, citi varbūt ne. Daļa no iniciatīvas [programmas] ir infrastruktūras attīstība – objekti, kuru īstenošanu mēs jau redzam. Kas attiecas uz lidmašīnu izvietošanu, jau tagad mācību laikā lidlaukā uzturas dažādi ASV gaisa kuģi – iznīcinātāji, helikopteri. Šādi pasākumi tiek plānoti jau iepriekš, un daudzus no tiem paredzēts turpināt arī nākotnē.

Nevaru atklāt, kas un kad, taču esiet droši: ja jums ir lidlauks ar tik daudzām iespējām, kā arī liela apņēmība trenēties [kopā ar sabiedrotajiem], tad nākotnē redzēsiet daudz lidmašīnu, helikopteru, bezpilota gaisa kuģu, karavīru un lidotāju.

Vai nākotnē Lielvārdē redzēsim arī modernos F22 un F35 iznīcinātājus?

Es gribētu, lai mēs visur varētu ņemt līdzi F22 un F35. Tās ir lieliskas lidmašīnas, un es kā lidotājs vēlos, lai to būtu vairāk. Šobrīd [ASV] ir saražots salīdzinoši neliels skaits F22 un pēc tiem ir liels pieprasījums. Savukārt F35 ražošanas apjomi ir ievērojami, un es nemaz nebūtu tik pārsteigts, ja kādā dienā arī Lielvārdē būs redzami šie iznīcinātāji. F35 Eiropā ir bijusi tikai dažas reizes, un būtu lieliski [ja piedalītos mācībās arī Lielvārdē].

Varbūt Lielvārdē varētu izvietot agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas AWACS?

Tā ir komandkontroles platforma, kurai nevajag kaut kur nolaisties, lai sniegtu atbalstu. ASV rīcībā esošie AWACS var izlidot no Oklahomas, gaisā uzpildīt degvielu, nolidot gar Baltijas, Francijas vai Spānijas krastiem, apgriezties un lidot atpakaļ. Lidaparāts izdara savu darbu, un neviens to nepamana. Lidmašīnai nevajag obligāti atrasties lidostā, lai no tās tiktu gūts labums. AWACS tam ir perfekts piemērs – nav jābūt virs noteiktas teritorijas, bet varat būt droši – lidaparāts ir gaisā un sniedz atbalstu.

Cik lielus spēkus ASV Gaisa spēki šobrīd ir izvietojuši Latvijā?

Latvijā ASV Gaisa spēku lidaparāti uzturas uz rotācijas pamata. To skaits ir mainīgs. Gaisa kuģi ierodas, dodas projām. Dažreiz tie bāzējas pagaidu lokācijās, dažreiz pārlido, iesaistās operācijās vai tiek demonstrēta to klātbūtne. Piegādātie ASV Armijas helikopteri paliks kādu laiku. Ja nemaldos – septiņus līdz astoņus mēnešus un Latvijā piedalīsies daudzās mācībās.

Kas notiks pēc tam?

Tas jums jājautā ASV Armijai. Taču varu teikt – ASV Armija ir paveikusi ļoti ievērojamu plānošanu nākotnei. Armija, Gaisa spēki un Jūras spēki strādā, plāno dažādas treniņu un mācību iespējas Baltijas reģionā.

Kādi ir ASV Gaisa spēku plāni Igaunijā un Lietuvā?

Eiropas iedrošināšanas iniciatīvas ietvaros netiek attīstīta tikai viena lidosta vai vieta. Iniciatīva attiecas uz vairākām lokācijām, kuras var izmantot operāciju atbalstam. Investīcijas tiek veiktas katrā Baltijas valstī. Nācijas ir nedaudz atšķirīgas, taču ASV gan caur NATO, gan atsevišķi strādā, lai nodrošinātu, ka investīcijām Igaunijā vai Lietuvā ir sasaiste ar kopējiem ieguldījumiem Baltijas reģionā.

Ir bijušas bažas par to, ka Krievija varētu diskreditēt vai vērst propagandas kampaņas pret NATO karavīriem Baltijā. Esat ar to saskārušies un gatavojaties šādai iespējai?

Katrai valstij ir savi uzskati un pārliecība par to, kas ir patiesība. Dažreiz tas, ko tās dara, ir pretrunā tām vērtībām, par kurām iestājas ASV un Latvija. Visspēcīgākais mūsu rīcībā esošais ierocis ir patiesība. Tā ir preses brīvība, iespēja pastāstīt un parādīt to, ko mēs darām. Patiesība ir tas, kādā veidā mēs varam kompromitēt visnopietnāko propagandas kampaņu.

Mēs – ASV bruņotie spēki – vēlamies būt jums partneri, kā arī saprotam, ka Latvijā esam viesi. Par to esam ļoti pateicīgi. Kā viesiem mums ir milzīga atbildība pret jums. Ja kāda cita valsts mēģinās mūs diskreditēt, pasaule redzēs mūsu attiecības [ar Latviju] un sapratīs, ka tā ir propaganda. Nav svarīgi, kāda tieši valsts.

Šogad Krievija plāno liela mēroga mācības «Zapad 2017». Parasti tajās tiek izspēlēti NATO valstu ieņemšanas scenāriji. Vai ASV Gaisa spēki gatavojas kādām provokācijām mācību laikā?

Jebkuras valsts militārās mācības ir apdraudējums tikai tad, ja mēs pieļaujam šādas situācijas rašanos. Labākā atbilde uz šādām mācībām ir gatavība [reaģēt] gan NATO, gan arī pašām ASV un Latvijai. Tas ir vislabākais veids, kā atbildēt uz šiem izaicinājumiem.

Katra nācija var īstenot tādas darbības, kuras liek mums uzdot jautājumu: kādēļ jūs tā darāt, tas izskatās apdraudoši. Tas, ko mēs darām, – turpinām uzlabot savu gatavību, lai nodrošinātu: ja kādā dienā viņi mēģinās kaut ko pasākt, mēs būtu tam gatavi. Lai mēs varētu atturēt jebkuru valsti, kas apdraud kādu citu NATO dalībnieci.

Vai esat pārliecināts, ka Latvija ir pietiekami spējīga uzņemt ārvalstu karavīrus? Vai mūsu valsts rīcībā ir nepieciešamie resursi?

Latvija ļoti apņēmīgi strādā, lai sasniegtu finansējumu aizsardzībai 2% apmērā no IKP jau 2018. gadā. Ir ļoti maz valstu, kuras var pateikt – un strādāt pie tā –, ka šis rādītājs ir jāsasniedz. Tas ir ļoti labi nākotnes kontekstā.

Latvija ne tikai veic ieguldījumus savā aizsardzībā, bet arī kopējā NATO un Eiropas Savienības aizsardzībā. Nauda tiek diezgan gudri iztērēta, un investīcijas ir prātīgas. Tas nodrošina, ka Latvijas infrastruktūras objekti ir pietiekami gatavi, lai kādu dienu patiešām tos varētu izmantot F35. Esmu ļoti optimistisks.

Ir ļoti viegli slēgt Baltijas gaisa telpu…

Jā, tā ir ļoti ierobežota un apstrīdēta gaisa telpa. Te ir vairākas valstis un daudz [militāro] aktīvu. Mēs - amerikāņu lidotāji un karavīri – pārliecināmies, ka nauda tiek investēta pareizās tehnoloģijās. Organizējam arī treniņus, lai nodrošinātu – ja būs nepieciešamība, mēs panāksim Baltijas gaisa telpas [aizsardzību], gaisa pārsvaru un dominanci. Mūsu rīcībā ir nepieciešamā tehnika, ieroči un cilvēki ar vajadzīgajām spējām.

Ir ļoti svarīgi organizēt kopīgus treniņus, lai būtu gatavi. Mēs negribam, lai tas notiek, bet esam sagatavoti un apbruņoti. Latvija un ASV atrodas tūkstošiem kilometru lielā attālumā viena no otras, taču, saskaroties ar kopīgu apdraudējumu, esam vienoti.

Jau minējāt, ka Baltijas gaisa telpa ir ļoti ierobežota (apstrīdēta). Vai uzskatāt par problēmu to, ka, piemēram, Krievijas lidmašīnas tajā pārvietojas ar izslēgtiem transponderiem? Vai tas sagādā problēmas arī ASV Gaisa spēku operācijām?

Kā lidotājs un pasaules spēcīgāko Gaisa spēku pārstāvis es vienmēr saku: «Mums nav ierobežotu (apstrīdētu) gaisa telpu.» Mēs [ASV Gaisa spēki] arī labi apzināmies, ka mums ir daudz partneru, kas mūs padara izcilākus un spēcīgākus.

Ja individuālas valstis īsteno tādas operācijas, kuras neatbilst lidojumu standartiem, aviācijas navigācijai rodas apdraudējums. To visi saprot. Var tikai cerēt, ka tās ir kļūdas, nevis mērķtiecīgas darbības. Tas ir apdraudējums, ja kādas valsts lidmašīnas lido ar izslēgtiem transponderiem.

Vai krīzes gadījumā Baltijas valstis ir spējīgas saņemt palīdzību no sabiedrotajiem? Šeit ir tikai daži lidlauki, kas ir piemēroti militārā transporta uzņemšanai. Lielvārdes, Rīgas vai Emari lidlauki patiesībā ir nelieli, ar vienu skrejceļu. Vai tiem ir pietiekoša kapacitāte, lai uzņemtu lielu daudzumu lidmašīnu?

Infrastruktūras attīstībai nepieciešams laiks un investīcijas. Tas notiek gan Eiropas iedrošināšanas iniciatīvas ietvaros, gan arī ar Latvijas pašas veiktajām investīcijām. Mēs varam panākt robustu infrastruktūru. Tas prasa laiku, dolārus, eiro, kā arī daudzu lielisku vīriešu un sieviešu darbu. Nav prātīgi uzcelt lidmašīnu angāru, pirms jūs izbūvējat skrejceļu.

Ir svarīgi, ka ieguldītā nauda tiek tērēta gudri. Šobrīd viss virzās pareizajā virzienā. Būtu lieliski, ja jau rīt būtu viss, kas mums ir vajadzīgs. Taču pasaulē nav nevienas tik bagātas valsts... Jūs strādājat ar to, kas ir jūsu rīcībā, lai nodrošinātu – ja pienāks krīze, varat veiksmīgi izmantot savus resursus.

Jums bijušas daudzas tikšanās ar Latvijas amatpersonām. Kādus jautājumus to laikā pārrunājāt?

Vispirms es viņiem izteicu pateicību – katra karavīra un lidotāja vārdā – par to, ka ir bijusi iespēja dzīvot un trenēties Latvijā. Es izsaku pateicību par viesmīlību un kopīgiem treniņiem. Arī par to, ka mums tiek dota iespēja redzēt to pasaules daļu, kuru parasti nesanāktu apmeklēt.

Mēs runājam arī par jomām, kurās varam attīstīt sadarbību. [Latvijas puse] mani informēja par dažādu treniņu iespējām. Parasti tiek runāts par skrejceļiem, lidmašīnām un karavīriem, taču ir arī gaisa satiksmes kontrole, noteikumu standartizācija.

Runājam arī par [bezpilota lidaparātu] MQ1 «Predator» treniņu iespējām Latvijā. Definējam iespējas, plānotāji tās izskata un pārvērš realitātē. Diskutējam par investīcijām, strādājam, lai uzlabotu militārās attiecības starp mūsu valstīm.

Kādu saredzat mūsu valstu nākotni militārās sadarbības jomā?

Viens aspekts noteikti ir attiecības NATO ietvaros – Latvija ārkārtīgi lepojas ar dalību šajā aliansē. Divpusējās attiecības ir daudz plašākas nekā tikai sakari starp armijām. ASV Valsts departaments un vēstniecība Rīgā smagi strādā, lai attīstītu attiecības.

Militārajām attiecībām es neredzu neko citu, kā vien neticami spožu nākotni. Abas valstis ļoti cieši strādā kopā. Tas, kas Latvijai ir svarīgs, ir nozīmīgs arī ASV – demokrātija un brīvība visiem iedzīvotājiem. Mums ir kopīgas vērtības, un tas attiecības starp Latviju un ASV saglabās spēcīgas – vai tā ir militārā joma, ekonomiskā vai politiskā.

Kāda jums ir sajūta – augsta ranga ASV militārpersonai – būt valstī, kas kādreiz atradās Aukstā kara ienaidnieku nometnē, bet tagad ir NATO robeža?

Kad devos uz Rīgu, man bija zināms priekšstats, taču tas izrādījās nepareizs. Joprojām ir dažas vecas ēkas, taču tas nav viss, ko ieraudzīju. Es redzēju pārsteidzoši dinamisku pilsētu. Vēlos uz šejieni atbraukt ar ģimeni pavasarī vai vasarā, kad viss ir zaļš. Rīga ir skaista un dinamiska pilsēta.

[Daba un tīrumi] ārpus Rīgas man atgādināja tās vietas, kurās pavadīju savu bērnību un jaunību. Mums visiem bija noteikts priekšstats par Latviju, pamatojoties uz dzirdēto. Nav nekā jaukāka, kā ierasties Latvijā un zaudēt šo vīziju, saprast, ka latviešiem un amerikāņiem ir daudz kā kopīga.

Mēs esam ļoti lepni par mūsu attiecībām ar Latviju. Nav neviena, kurš stāvētu malā un neko nedarītu, ja kāds apdraudētu šīs attiecības.