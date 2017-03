KNAB pārbauda arī kapavietas piešķiršanu Ušakova vecākiem

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) savas kompetences ietvaros veiks pārbaudi par kapavietas piešķiršanas faktu Rīgas mēra Nila Ušakova («Saskaņa») vecākiem, TVNET apstiprināja biroja pārstāve Laura Dūša.

Nesen diskusijas raisīja vēsts, ka eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, izmantojot starpniekus, tikusi pie kapavietas Rīgas I Meža kapos, netālu no Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes atdusas vietas. Relatīvi netālu no Vīķes-Freibergas nolūkotās vietas apglabāti Ušakova vecāki – Valērijs un Ludmila. Bijušais kapu pārzinis Vilnis Bisenieks pieļauj, ka vieta varētu būt iegūta, «dodot rīkojumus» vai iegādājoties no citiem cilvēkiem, bet Rīgas domē tiek skaidrots, ka mērs vietu vienkārši ir nopircis.

Vēlāk gan portāls «pietiek.com» vēstīja, ka Bisenieks bijis tas, kurš pieņēma lēmumu par vietas piešķiršanu, un Ušakovu ģimenes kapavietas gadījumā esot pārkāpti domes noteikumi.

Reklāma

Šādu pašu pārbaudi KNAB sācis arī Vīķes-Freibergas gadījumā.

«Ušakova piederīgo apglabāšanai kapavieta tika piešķirta atbilstoši Rīgas domes 09.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr. 149. Par to tika veikta samaksa atbilstoši Kapsētu pārvaldes noteiktajiem izcenojumiem,» uz jautājumiem, kā mērs tika pie vietas piederīgo apglabāšanai kapos, kur «cilvēkiem no malas» to esot teju neiespējami iegūt, pirms kāda laika sacīja Rīgas domes pārstāve Laila Ivāna.

TVNET jau vēstīja, ka eksprezidente, kuras nopelni Latvijas labā nevienam nav noslēpums, izmantojot starpniekus, tika pie kapavietas Rīgas I Meža kapos, netālu no Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes atdusas vietas.

No vairākām amatpersonām Rīgas pašvaldības iestādēs noskaidrots, ka I un II Meža kapos dabūt kapavietu «no malas» nav iespējams. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes galvenais speciālists Krišs Noris sacījis, ka I Meža kapi ir daļēji slēgta kapsēta, kur vietas var iegūt tikai tie, kuriem uzturēšanā jau ir kapavietas un kuriem tās ir «pilnas», turklāt «tagad jau ir tik tālu nonācis, ka pat tiem vairs nepietiek, nav teritorijas».

Saistītie raksti