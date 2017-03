Krievijas draudu dēļ arī Vācija plāno palielināt finansējumu aizsardzībai

Vācija atbalsta plānu par aizsardzības finansējuma palielināšanu līdz 2% no IKP, bet šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams laiks, žurnālistiem ceturtdien sacīja Vācijas aizsardzības ministre Urzula fon der Leiena (Ursula von der Leyen). Krievijas izturēšanās parādījusi, ka nepieciešamība atvēlēt lielāku finansējumu aizsardzībai šobrīd ir ļoti nozīmīga.

Atbildot uz portāla TVNET jautājumu, ministre atgādināja, ka vienošanās par 2% no IKP atvēlēšanu aizsardzībai tika panākta jau 2002. gadā. Ekonomiskās krīzes laikā aizsardzības budžets tika samazināts. «Velsas samita laikā (2014. gadā) NATO valstu vadītāji vienojās, ka mērķis ir jāsasniedz. Vācija atbalsta šo mērķi un tā sasniegšana ilgtu aptuveni desmit gadus,» teica ministre.

Viņa atgādināja, ka Vācijā tika piedzīvots periods, kad ekonomiskās krīzes laikā nācās samazināt aizsardzības budžetu. Tāpat kādu laiku šķitis, ka Eiropā drošības situācija ir nostabilizējusies. Taču Krievijas izturēšanās parādījusi, ka nepieciešamība atvēlēt lielāku finansējumu aizsardzībai ir palielinājusies.

Reklāma

«Bundesvēram ir nepieciešamas jaunas investīcijas, esam palielinājuši savu aizsardzības budžetu. Taču 2% mērķa sasniegšanai nepieciešams laiks. Papildus līdzekļi nepieciešami, lai modernizētu Bundesvēru, kā arī tādēļ, lai Vācija saglabātu tēlu, ka uz to var paļauties un tā ir ticama. Es domāju, ka virkne valstu, kuras mūs nesaprastu, ja savos [finanšu] apstākļos mēs neveltam pietiekamu finansējumu. Pret Latvijas pozīciju un ieguldījumu aizsardzībā izjūtu dziļu cieņu,» skaidroja aizsardzības ministre.

Vēl ministre uzsvēra, ka aizsardzības budžets nav vienīgais elements, jo vēl ir attīstības palīdzība. Šajā jomā Vācija ir izvirzījusi 0,7% mērķa sasniegšanu no IKP. «Abi pīlāri ir nozīmīgi. Attīstības sadarbība ir nepieciešama stabilitāte un drošības garantēšanai,» norādīja fon der Leiena.

Vācijas aizsardzības ministre ceturtdien ieradās Rīgā, kur tiksies ar Raimondu Bergmani un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieri Leonīdu Kalniņu. Amatpersonas pārrunās divpusējo sadarbību aizsardzības jomā, mūsdienu reģionālās drošības izaicinājumus, kā arī NATO Varšavas samitā pieņemto lēmumu īstenošanu.

Pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas 2014.gada pavasarī un agresijas Ukrainas austrumos, NATO, tostarp Vācija aktīvi iesaistās klātbūtnes stiprināšanā un drošības veicināšanā Latvijā.

Pērn jūlijā Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzē Lielvārdē Vācijas bruņotie spēki izvietoja pārvietojamo Gaisa kontroles un ziņošanas centru iniciatīvas «Persistent Presence» ietvaros, īstenojot sabiedroto spēku klātbūtni saskaņā ar NATO samitā Velsā pieņemtajiem lēmumiem par reģionālās drošības stiprināšanu alianses austrumu pierobežā. Integrēts Baltijas valstu gaisa telpas kontroles sistēmā (BALTNET), pārvietojamais Gaisa kontroles un ziņošanas centrs bija daļa no NATO gaisa telpas novērošanas un kontroles sistēmas.

Vācijas karavīri jau iepriekš piedalījušies kopīgās militārās mācībās Latvijā kopā ar Latvijas un citu sabiedroto valstu bruņoto spēku karavīriem.

Vācija šobrīd aizsardzībai atvēl nedaudz virs 1% no IKP, savukārt Latvija ir apņēmusies sasniegt 2% no IKP jau 2018. gadā. Aicinājums NATO valstīm atvēlēt 2% no IKP ir vairākkārt izskanējis no jaunās ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas. Savukārt Eiropas valstu vidū šis ierosinājums tiek uztverts pretrunīgi.

Saistītie raksti