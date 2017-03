Palielinās atalgojumu neatliekamās palīdzības sniedzējiem slimnīcās

Atalgojums tuvākajā laikā varētu pieaugt ne tikai dzemdību speciālistiem un vecmātēm, bet arī tiem, kas slimnīcās nodrošina neatliekamo palīdzību 24 stundu režīmā, pēc tikšanās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS) žurnālistiem pastāstīja veselības ministre Anda Čakša.

Čakša un Kučinskis šodien vienojās, ka papildu finansējums dzemdību speciālistu, kā arī citu mediķu atalgojumam, kuri nodrošina neatliekamo palīdzību 24 stundu režīmā, atalgojuma palielināšanai pagaidām tiks ņemts no nozares iekšienes, savukārt vēlāk valdība domās, kā šo iztrūkumu kompensēt.

Kā šodien pēc tikšanās žurnālistiem norādīja Kučinskis, vienošanās panākta par to, ka finansējums tiks palielināts tām slimnīcām, kuras sniedz palīdzību 24 stundu režīmā, tai skaitā dzemdību palīdzību. Šobrīd šim risinājumam finansējums tiks meklēts veselības aprūpes nozares budžetā. Pēc tam Kučinskis norādīja, ka viņš kā premjers ar valdību meklēs risinājumu, lai šo iztrūkumu gada griezumā veselības aprūpes budžetam kompensētu.

Kā norādīja Čakša, viņasprāt, pirmais «ugunsgrēks» ir nodzēsts. Atrisinot jautājumu par to, ka no pakalpojuma tarifa netiek segtas piemaksas par darbu naktīs, atalgojums dzemdību speciālistiem varētu pieaugt par aptuveni 20%. Finansējuma pieaugums neatliekamajai palīdzībai attieksies arī uz citiem speciālistiem, piemēram, bērnu ķirurgiem, kuri arī strādā naktīs. Čakša gan nevarēja solīt, ka arī šiem speciālistiem atalgojums varētu pieaugt par 20%. Viņa arī norādīja, ka precīzāki aprēķini par atalgojuma pieaugumu gaidāmi nākamajā nedēļā.

Ministre arī izteica cerību, ka jautājums par papildu finansējuma novirzīšanu neatliekamās palīdzības slimnīcām varētu tikt sakārtots līdz aprīlim. Viņa arī atgādināja, ka galu galā par finansējuma sadalījumu slimnīcā lemj iestādes vadība, tomēr Veselības ministrija (VM) rekomendēs šo naudu novirzīt atalgojuma palielināšanai.

Kopumā finansējuma palielināšanai neatliekamās palīdzības slimnīcām būtu nepieciešami 10 miljoni eiro gadā, bet deviņiem mēnešiem - aptuveni septiņi miljoni. Šo finansējumu sākotnēji plānots iegūt, paņemot to no plānotā budžeta gada beigās, bet pēc tam ar valdības palīdzību atliekot atpakaļ. Savukārt Rīgas dzemdību namam varētu tikt piešķirti vairāk nekā 800 000 eiro.

Taujāts, vai būs iespējams veselības aprūpes sistēmai nākamgad nodrošināt papildu 150 miljonus eiro, ko prasa veselības ministre, Kučinskis norādīja, ka Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē ir pieņemta koncepcija par nodokļu politiku. Pie detaļām šobrīd tiekot strādāts un notiekot diskusijas par, iespējams, 1% «veselības nodokļa» integrāciju sociālajā nodoklī un tas esot tuvāko nedēļu jautājums. «Un bez šādas integrācijas mēs nevaram arī pieņemt tālāko veselības reformu darbību,» norādīja premjers.

Jau ziņots, ka vakar pēc tikšanās ar Rīgas dzemdību nama speciālistiem žurnālistiem pastāstīja Čakša, šobrīd no dzemdību tarifa netiek segtas piemaksas 75% apmērā par darbu nakts stundās, līdz ar to ārstniecības iestādes finansējumu nakts stundu apmaksai paņem no citām tarifa pozīcijām vai «kādam nesamaksā pietiekami daudz». Tāpat finansējums tiks meklēts papildu posteņu finansēšanai, lai nodrošinātu palīdzību.

Čakša skaidroja, ka, palielinot tarifu, lai no tā jau sākotnēji varētu nosegt piemaksas 75% par darbu nakts stundās, kopumā atalgojums dzemdību speciālistiem un vecmātēm varētu pieaugt par 20%. Šī iecere attiecas uz visiem dzemdību speciālistiem un vecmātēm, ne tikai tiem, kuri strādā Dzemdību namā.

Čakša gan vēl negribēja runāt par to, cik liels finansējums ir nepieciešams un no kurienes tas tiks iegūts - šādi aprēķini tapšot vēlāk. Viņa gan atzina, ka «visdrīzāk tā nauda tiks skatīta iekšēji sistēmā, bet pēc tam - meklējot, kā to iegūt no valsts». Vaicāta, vai tas nozīmē, ka kādam veselības aprūpes sistēma finansējums tiks atņemts, ministre atbildēja, ka no sākuma ir jāsaprot, kas ir prioritātes un kā līdz tām tikt. Viņa rīt, 2.martā, arī gatavojas par šo jautājumu runāt ar Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS).

Ministre gan atzina, ka sākotnējie aprēķini liecina, ka nakts stundu apmaksai un papildu posteņu izveidei gadā nepieciešami ap desmit miljoniem eiro.

Vaicāta, kā paliek ar Dzemdību nama speciālistu prasību atalgojumu divkāršot, Čakša norādīja, ka šobrīd viņa ar speciālistiem ir vienojusies par atalgojuma pieaugumu 20% apmērā, bet par lielākām tarifa izmaiņām runāt varētu tikai nākamgad.

Taujāta, vai tādējādi mediķi nākamgad varētu cerēt uz atalgojuma dubultošanos, Čakša atgādināja, ka jau iepriekš ir teikusi, ka nozarei nepieciešami papildu 150 miljoni eiro gan atalgojuma palielināšanai, gan citiem pakalpojumu tarifu elementiem. «Dzemdību speciālisti noteikti ir viena no prioritātēm,» sacīja Čakša.

