Varētu mainīt likumu, lai likvidētu RPIVA

Pastāv iespēja mainīt likumu, lai RPIVA likvidēšana šogad būtu likumīga, atzina Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš raidījumā Latvijas radio 1 raidījumā Krustpunkti.

Šobrīd Izglītības likums nosaka, ka izglītības iestādes var likvidēt vai apvienot tikai pus gadu pirms jaunā mācību gada sākuma. Tas nozīmē, ka pēc likuma vairs nevar paspēt likvidēt RPIVA, jo līdz 1.septembrim ir palicis mazāk nekā pus gads.



«Šodien izglītības ministrija pieteica, ka virzīs šo jautājumu uz nākamo valdības sēdi. Pa ceļam vēl ir sadarbības padomes sēde pirmdien, kur tiks skatīta Ministru kabineta sēdes darba kārtība. Mūsu pienākums kā Valsts kancelejai ir paskatīties uz šo jautājumu no juridiskā viedokļa un pateikt, ja ir kādi riski tostarp pieminētais Izglītības likuma punkts, un vēršam uzmanību, ka Ministru kabinetam ir jāpārskata šis lēmums. Protams, vienmēr, ja mēs fokusējamies nevis uz to, ko neizdarīt, bet vairāk skatāmies uz to, kā to konkrēto mērķi sasniegt, vienmēr jau var pieņemt grozījumus un mainīt pastāvošo kārtību,» raidījumā sacīja Krieviņš.



«Neaizmirsīsim to, ka likumi nav akmenī iecirsti nu jau daudzus gadsimtus,» uzsvēra Valsts kancelejas vadītājs. Kā piebilda Latvijas Radio Ziņu dienesta žurnāliste Madara Fridrihsone, tā nav pārāk labs precedents – mainīt jumta likumu, tikai tādēļ vien, lai likvidētu vienu akadēmiju.



Jau ziņots, ka valdība jautājumu par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) reorganizāciju, to pievienojot Latvijas Universitātei (LU), varētu lemt nākamnedēļ. Savukārt šonedēļ aptuveni 250 cilvēku iepretim Ministru kabinetam šodien prasīja apturēt Rīga Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidācijas procesu. Iepretim valdības ēkai bija pulcējušies RPIVA studenti, mācībspēki un vadība, kā arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvji.



Neskatoties uz to, ka jautājumu par RPIVA likvidāciju Ministru kabinets varētu skatīt jau tuvākajā laikā, vienprātība par šāda soļa nepieciešamību un pārdomātību joprojām nav panākta.