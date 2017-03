Vējonis: Augstākā tiesa un ikviens tās tiesnesis personiski ir Latvijas tiesiskās sistēmas vizītkarte

Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Foto: Edijs Pālens/LETA

Augstākā tiesa (AT) un ikviens AT tiesnesis personiski ir Latvijas tiesiskās sistēmas vizītkarte, uzrunā AT tiesnešiem vēstulē norādīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Valsts pirmā persona AT tiesnešiem atgādināja, ka no viņu «darba un godaprāta ir atkarīgs Latvijas tiesiskās sistēmas vērtējums sabiedrības, uzņēmēju un ārvalstu investoru acīs, - vai Latvijas likumi ir skaidri un paredzami, vai tiesās ir iespējams panākt taisnīgu tiesas spriedumu un vai patiešām viens likums, viena taisnība ir visiem». Tāpat Vējonis AT tiesnešiem vēstulē pauda, ka nolēmumi, kas ir galīgi un nepārsūdzami, uzliek īpašu atbildību un AT tiesnešu nolēmumi «pieliek punktu» tiesiskajiem strīdiem un personu centieniem panākt taisnīgu tiesu. «Sabiedrība gaida tālredzīgus un Latvijas tiesisko sistēmu attīstošus lēmumus, kas stiprina likuma varu un Latvijas Satversmē noteiktās vērtības,» pauda prezidents. Reklāma Pēc viņa domām, AT un ikviens tās tiesnesis personiski ir Latvijas tiesiskās sistēmas vizītkarte. «Jūsu profesionalitāte, cilvēciskās īpašības un kalpošana taisnīgumam stiprina uzticību tiesu lemtajam un Latvijas tiesiskajai sistēmai vai - tieši pretēji - to grauj,» izteicās Vējonis. Tāpat prezidents aicināja AT tiesnešus iesaistīties Latvijas tiesiskās sistēmas pilnveidē un sabiedrībai svarīgās tiesībpolitiskās diskusijās, lai stiprinātu pārliecību, ka Latvijā ir profesionāla un taisnīga tiesa, kam var uzticēties. Kā ziņots, šodien AT plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtē AT darbu 2016.gadā.