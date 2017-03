Gandrīz puse iedzīvotāju nenodarbošanos ar sportu noveļ uz laika trūkumu

Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju, kas ar sportu nenodarbojas, to pamato ar laika trūkumu, secināts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sadarbībā ar tirgus un sociālo pētījumu aģentūru «Latvijas fakti» veiktajā aptaujā.

Aptaujas rezultāti liecina, ka ar sportu nodarbojas 62% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 64 gadiem, savukārt pārējie 38% ar to nenodarbojas.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, nozīmīgākais iemesls tam, kāpēc daļa aptaujāto nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, ir laika trūkums. Kā vissvarīgāko iemeslu to minēja katrs otrais (49%) fiziski neaktīvais iedzīvotājs, bet biežāk to minējuši gados jaunākie respondenti vecumā līdz 34 gadiem.

Tāpat atteikšanās no sportiskām aktivitātēm notiek, jo personai vienkārši nepatīk sports vai arī negribas ar to nodarboties. To kā iemeslu norādīja 17% fiziski neaktīvu respondentu.

16% šādu respondentu norādīja, ka nesporto veselības problēmu dēļ. Šādu nesportošanas iemeslu galvenokārt norādīja gados vecākie respondenti.

Finanšu trūkums vai augstas izmaksas respondentu skatījumā ir mazsvarīgs faktors - tikai 4% pētījuma dalībnieku kā būtiskāko iemeslu tam, kas viņu attur no iesaistes fizisko un sportisko aktivitāšu īstenošanā, norādīja, ka tas ir pārāk dārgi un ka nevar to atļauties.

Pētījums «Latvijas iedzīvotāju sportošanas un fizisko aktivitāšu veikšanas paradumi» ir veikts pēc IZM pasūtījuma ar mērķi noskaidrot 15-64 gadus vecu Latvijas iedzīvotāju fizisko aktivitāšu paradumus - iesaistīšanās biežumu fiziskajās aktivitātēs (sportā), sporta veidu vai sporta veida disciplīnu izvēli, fizisko aktivitāšu (sporta) norises vietu pieejamību respondentu dzīvesvietā (attiecīgajā pašvaldībā), respondenta personīgo resursu ieguldījumu fizisko aktivitāšu (sportā) vajadzībām.

Tāpat pētījuma mērķis bija noskaidrot respondentu viedokli par darba vietas, attiecīgās pašvaldības darbību aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanai, kā arī noskaidrot Latvijas iedzīvotāju motivāciju nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm (sportu).