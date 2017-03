«Gods kalpot mūsu Latvijai» izvirza mēra amata kandidātus Jūrmalā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Ķekavā un Burtniekos

Partija «Gods kalpot mūsu Latvijai» (GKML) jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās plāno startēt 15 līdz 18 pašvaldībās, no kurām stiprākās pozīcijas saskata Jūrmalā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Ķekavā un Burtnieku novadā, aģentūru LETA informēja partijas priekšsēdētājs Andrejs Požarnovs.

Partijas izvirzītais Jūrmalas mēra amata kandidāts būs Bērnu klīniskās slimnīcas ķirurgs Jānis Sokolovs. Daugavpilī uz šo posteni pretendēs 10.Saeimas deputāte Rita Strode, Jēkabpilī - pašreizējās domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Kraps, Ķekavā - partijas nodaļas vadītāja Agnese Geduševa, bet Burtniekos - nodaļas vadītājs un pašreizējais domes deputāts Valērijs Pudenko.

«Tieši šajās nodaļās mums ir arī lielākās izredzes uzvarēt, jo šeit ir ļoti spēcīgas komandas, kas izprot katra novada specifiskās problēmas. Protams, tas nebūs viegli, jo vairāku no mums neatkarīgu apstākļu dēļ partijas reģistrācija kavējās un gatavošanos vēlēšanām sākam vēlāk nekā citi. Tomēr minētajās nodaļās mums ir stipras pozīcijas. Tuvākajā laikā, iespējams, tiks izvirzīti kandidāti vēl dažu pašvaldību vadītāju amatiem,» sacīja Požarnovs.

Reklāma

Viņš arī norādīja, ka partijas piedāvājumā pašvaldību vēlēšanām dominēs risinājumi, kā mazināt pašreizējo plaisu starp valsts pārvaldi un sabiedrību.

«Valdošā koalīcijas neizprot tautas vajadzības un izspiež to kā pēdējo pili no citrona. Valsts pilnībā zaudējusi orientāciju un cilvēki neizprot, kurp un kā virzāmies. Par to liecina darbaspēka skaita samazināšanas, emigrācija, eksporta buksēšana, klaunāde ar budžeta pieņemšanu un haotiskās reformas. Valsts ierēdniecība pilnībā atsvešinājusies no tautas un izveidojusies divpolāra sabiedrība,» sacīja partijas vadītājs.

Viņš arī atzina, ka partijas priekšvēlēšanu programmā tiks akcentēta valsts pārvaldes pakārtošana iedzīvotāju labklājības veicināšanai, kā arī demogrāfiskās situācijas un kristīgo vērtību nostiprināšanai.

Kā ziņots, partijas sanāksme notiek šodien Rīgā, Kultūras un tautas mākslas centrā «Mazā Ģilde».

«Gods kalpot mūsu Latvijai» dibināta 2016.gada februārī,. Politiskais spēks dibināts sadarbībā ar biedrību «Gods kalpot dzimtenei» jeb «Gods kalpot Latvijai». Vairums tās biedru jau iepriekš aktīvi darbojās biedrībā «Gods kalpot Latvijai», īstenojot vairākas sabiedriskās iniciatīvas kā parakstu vākšana par izdienas pensiju piešķiršanu pašvaldības policistiem un citas. Partijas mērķis ir demokrātiskas un ekonomiski plaukstošas Latvijas valsts attīstība un cilvēku labklājības izaugsme.

GKML apvienojušies vairāk nekā 500 biedru no visiem Latvijas reģioniem.

Partijas priekšsēdētājs ir Požarnovs, kurš arī agrāk aktīvi darbojās politikā, 7.Saeimā ieņemot partijas «Tēvzemei un brīvībai»/LNNK Saeimas frakcijas priekšsēdētāja amatu un vēlāk strādājot par labklājības ministru.