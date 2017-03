Prezidenta vakariņas ar šeihu organizēja no civildienesta uz biznesu aizejošs diplomāts

Skandālu izraisījušās Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vakariņas Dubaijas restorānā ar kādu šeihu un Aināru Šleseru organizēja Latvijas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) bijušais pilnvarotais lietvedis Rūdolfs Brēmanis brīdi pirms aiziešanas no diplomāta amata, svētdien vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums «de facto».

Tikšanos ar Halifu al Saifu, kura vadītais uzņēmums «Al Saif Group» interesējoties par iespējamiem investīciju projektiem Latvijā, Brēmanis Vējonim piedāvāja janvārī - laikā, kad tika aktīvi gatavota Valsts prezidenta vizīte AAE. Tobrīd Brēmanis vēl bija Latvijas vēstniecības AAE pagaidu pilnvarotais lietvedis. Taču janvāra beigās, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar ĀM, valsts civildienesta attiecības ar Brēmani izbeidzās. Jau februāra sākumā viņš Rīgā nodibināja SIA, kuras nosaukumu tagad piesauca kopbildēs ar prezidentu, šeihu un Šleseru.

Ārlietu ministrijas (ĀM) valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs, kurš arī piedalījās skandalozajās vakariņās, Brēmaņa pašreklāmu vērtē kritiski.

«Manuprāt, šī ir tāda negaumīga, bezgaumīga pašreklāma, un gribētos redzēt vispirms darba rezultātus un pēc tam reklāmas akcijas,»

norāda Pildegovičs. Viņs apgalvo, ka šeiha al Saifa uzaicinājums prezidentam bijis spontāns - jau vizītes laikā, tāpēc informāciju par uzņēmēju viņš ar dažiem līdzi esošajiem ĀM darbiniekiem pārbaudījis internetā, apskatot «Al Saif Group» mājaslapu un pameklējot par to ziņas. Kāpēc ziņas par ielūgumu ne no Brēmaņa, ne no prezidenta nenonāca ministrijā jau janvārī, Pildegovičs nezinot.

Reklāma

Savukārt Brēmanis «Facebook»vēstulē raidījuma veidotājiem apgalvo, ka uzaicinājumu prezidentam nodevis vēl kā diplomāts, ne šeiha pārstāvis:«Šāda tipa vakariņas arābiem ir populārs formāts, tāpēc arī šis konkrētais šeihs vēlējās tādas sarīkot un uzaicināja uz tām viesus, tajā skaitā arī mani. Šeihs vēlējās tikties, jo gribēja saņemt no prezidenta redzējumu par Latvijas uzņēmējdarbības vidi, stiprajām pusēm un notikumiem mūsu reģionā, ko prezidents arī lieliski izdarīja. Ar Aināru Šleseru šeihs jau bija ticies iepriekš un uzaicināja arī piedalīties. Viņu abu atvases studē Londonā, tāpēc Šlesera kungs uz vakariņām paņēma līdzi arī savu dēlu Edvardu.»

Uz jautājumu, vai viņa februārī nodibinātais uzņēmums sadarbojas ar Šlesera kompāniju, Brēmanis atbild izvairīgi: «Šobrīd tiek veidota spēcīgu un spējīgu uzņēmēju bāze, kuriem interesē Tuvo Austrumu reģions vai otrādāk. Biznesa komercnoslēpumu konfidencialitātes ietvaros ir jāsaglabā profesionalitāte un sīkāk tos komentēt nav iespējams.»

Vējonis raidījumam bija komentējis, ka tikšanos rīkojis Brēmanis, jo pats šeihu nepazīst. Prezidents nav zinājis arī par to, ka uz vakariņām uzaicināts Šlesers.

«Šo vakariņu organizētājs bija viņš, jo to cilvēku [al Saifu] es nepazīstu. Tā kā viņš viņu pazīst, un līdz ar to tas arī notika,»

norādījis Vējonis. «Mans uzdevums vienmēr ārvalstu vizītēs ir parādīt Latviju kā atraktīvu uzņēmējdarbībai un investīcijām, un tas katru reizi ārvalstu vizīšu laikā tiek darīts. Nerunājot par konkrētām nozarēm, bet runājot par Latviju kā investīcijām draudzīgu valsti,» uzsvēris prezidents, jautāts par to, vai vakariņu laikā pārrunāti kādi konkrēti projekti.

Nākamajā dienā pēc vakariņām Brēmanis šeihu al Saifu aizvedis arī uz Latvijas vēstniecības AAE rīkoto pieņemšanu iepazīstināt ar citām Latvijas amatpersonām. Viņš apgalvo, ka šeihs, piemēram, apsolījis zemkopības ministram Jānim Dūklavam (ZZS)

«mēģināt palīdzēt veicināt» Latvijas pārtikas produktu potenciālo noietu Saūda Arābijā.

Dūklavs gan norāda, ka saruna bijusi ļoti īsa: «Ļoti vienkārši par šeihu - vakariņās satikāmies bišķi īsāku brīdi nekā mēs ar jums runājamies, kur viņš teica, ka ir liels uzņēmējs visā pasaulē, Amerikā un visur kur citur, un ka viņš plāno maija mēnesī apciemot Latviju. Es viņu uzaicināju, ja viņš ir tik liels pārtikas produktu tirgotājs, lai viņš atnāk ciemos pie manis. (...) Man liekas, ka viņš ir, man grūti teikt, vai trešais vai ceturtais, vai kurš šeihs, kas apsola atbraukt ciemos. Līdz šim neviens nav atbraucis, bet es ceru, ka maijā viņš atbrauks.»

Abi Šleseri, lai gan skaitījās delegācijā, ne turp, ne atpakaļ ar prezidentu nelidoja. Tāpēc vairāki delegācijas pārstāvji atzīst, ka Šlesera bilde ar prezidentu un šeihu viņiem bija pārsteigums. Tikšanās organizatoru mērķis, visticamāk, nebija vēlme no prezidenta uzzināt kaut ko par Latviju, domā delegācijas dalībnieks, deputāts Hosams Abu Meri («Vienotība»): «Pirmā persona valstī sēž tur – tas nozīmē, ka šie partneri ir uzticami partneri. Man liekas, ka prezidenta atrašanās tur, tās vakariņas deva nopietnu uzticības kredītu.»

Uzzināt «Al Saif Group» plānus «de facto» neizdevās, jo uz mājaslapā norādīto adresi nosūtītais e-pasts atnāca atpakaļ ar paziņojumu, ka adresāts nav sasniedzams. Uz lūgumu sniegt komentārus neatsaucās arī ne Šlesers, kurš oficiālajā uzņēmēju delegācijā piedalījās kā SIA «Multi Capital Holdings» valdes loceklis, ne viņa kolēģis Kaspars Tinkuss. Uzņēmums, kurš pastarpināti pieder Šlesera un Andra Šķēles ģimenes locekļiem, nesen ir kļuvis par «Rīgas tirdzniecības ostas» īpašnieku.

Sociālos medijus šonedēļ pāršalca ziņa, ka uzņēmēju delegācijā, kas Valsts prezidentu pavadīja vizītē AAE , ir ne vien uzņēmējs un ekspolitiķis Ainārs Šlesers, bet arī viņa dēls Edvards Šlesers. Facebook ievietotajās fotogrāfijās Vējonis redzams kopā ar Šleseriem - senioru un junioru.

Saistītie raksti