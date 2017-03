Saistībā ar Saeimas slepeno apspriežu telpu sodus piemēro ierindas darbiniekiem

Saistībā ar Saeimas «slepenās apspriežu telpas» izbūvēšanu, kurā nevarēs apspriest valsts noslēpumu saturošu informāciju, sodītas četras ierindas darbinieces Saeimā, svētdien vēstīja TV3 raidījums «Nekā personīga». Rājienus saņēmušas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītāja Kristīne Segliņa un viņas vietniece Gunita Gremzde. Savukārt divām šīs nodaļas vecākajām juriskonsultēm Elīnai Averčenko un Guntai Gasiņai izteikta piezīme.

Satversmes aizsardzības birojs (SAB) atteicās akreditēt izremontētās telpas Jēkaba ielā 6/8, norādot, ka ēkas projektu autoriem un būvdarbu veicējiem nav industriālās drošības sertifikāta. SAB izsniegtas atļaujas nav bijušas četriem no sešiem būvniecībā iesaistītajiem, «Arhis», «Velve» un ar uzņēmēju Māri Martinsonu saistītajam «Moduls». Šādi sertifikāti apliecina komersanta spēju nodrošināt sevišķi slepenas un slepenas informācijas aizsardzību.

Saeimas ģenerālsekretāres Karinas Pētersones vadītā komiteja centās noskaidrot to, kā procedūrā varēja rasties kļūda un kurš divu Saeimas sasaukumu laikā to pieļāva. Uzreiz pēc izmeklēšanas pabeigšanas, 1.martā, Pētersone aizgāja no darba Saeimā.

Pētersones vadītā dienesta izmeklēšanas komisija secinājusi, ka amatos daudz augstāka līmeņa vadītājus vajadzēja sodīt smagāk un viņiem būtu pamats uzteikt darba līgumu, taču tas dažādu apstākļu dēļ nav darīts.

Vislielākā atbildība gulstas uz Saeimas administrācijas izpilddirektora Valda Ziemeļa pleciem. Viņam bija pielaide valsts noslēpumam un bija jāorganizē būvniecības darbs atbilstoši prezidija apstiprinātajiem plāniem. Nesagaidot izmeklēšanas beigas, Ziemelis iesniedzis atlūgumu.

«Nekā personīga» rīcībā ir informācija, ka sākotnēji slepenā istaba jaunajā ēkā nebija ieplānota. Tas notlemts tikai 11. Saeimas pilnvaru pēdējā darbības mēnesī. Solvitas Āboltiņas («Vienotība») vadītais prezidijs 2014. gada 9. oktobrī slēgtā sēdē pieņēma lēmumu, ka ēkas rekonstrukcijas projektā būs izmaiņas. Tolaik Saeimas kancelejas vadītāja amatā, kuram jāīsteno prezidija uzdotais, bija Māris Steins. Viņa pilnvaras gan tolaik bija samazinātas. Izmeklēšanas komisija par izdarītajiem pārkāpumiem saskatījusi iemeslu Steina atbrīvošanai no darba, taču tas nav darīts noilguma dēļ.

Raidījums arī norāda, ka cilvēks, kurš nevarēja nezināt, kā jāveido parlamenta sadarbība ar drošības dienestiem, bija bijušais Drošības policijas darbinieks Jānis Gulītis. Viņu pieņēma darbā par Saeimas iekšējās drošības vadītāju 2014. gada vasarā. Arī viņš palicis nesodīts, jo jau pagājušā gada nogalē darbu parlamentā pameta.

Par valsts noslēpuma aizsardzības neievērošanu atbildīgs likuma priekšā ir Saeimas prezidijs, un prezidija locekļi pārrauga Saeimas administrācijas darbu. Tomēr Saeimas spīkere Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK) neredz deputātu vainu notikušajā, jo viņi esot maldināti.

Uz atlūgumu iesniegušā Valda Ziemeļa amatu plānots izsludināt konkursu. Taču neviens pagaidām tādu negrasās rīkot uz ģenerālsekretāres amatu, kuru šonedēļ atstāja Pētersone.

Jau ziņots, ka ierosināts kriminālprocess par drošības prasību neievērošanu parlamentā saistībā ar slepeno apspriežu telpu, kurā nebūs iespējams apspriest valsts noslēpumu saturošu informāciju. Telpas izbūvējuši labi zināmi uzņēmumi, tai skaitā «Moduls», kas nevar nodrošināt valsts drošībai atbilstošu līmeni.

