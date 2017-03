Šonedēļ tiesu izpildītāji sniegs bezmaksas konsultācijas par uzturlīdzekļu piedziņu

Šonedēļ, 9.martā un 10.martā, Tiesu izpildītāju dienās iedzīvotājiem tiks sniegtas bezmaksas konsultācijas par uzturlīdzekļu piedziņu, informēja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē.

Bezmaksas konsultācijas sniegs 96 tiesu izpildītāji visos Latvijas lielākajos reģionos un pilsētās.

Tiesu izpildītāju prakse liecina, ka nereti persona, kurai saskaņā ar tiesas nolēmumu vai notariālo aktu ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus, nezina, kā šīs savas tiesības realizēt. Šādos gadījumos persona var vērsties pie tiesu izpildītāja un pret nemaksātāju tiks uzsākta lieta par uzturlīdzekļu piedziņu.

Uzturlīdzekļu jeb alimentu nemaksātāju lietas ir vienas no izplatītākajām lietām, ar kurām ikdienā nākas strādāt tiesu izpildītājiem. Pēdējos divos gados tiesu izpildītāju lietvedībā kopā reģistrētas vairāk nekā 12 000 uzturlīdzekļu piedziņas lietu, ar izpildi līdz šim brīdim pabeigtas vairāk nekā 7000 lietu.

«Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda sniegto statistiku 2016.gadā uzturlīdzekļu piedziņas lietās atgūti 4,29 miljoni eiro, kas ir vairāk nekā 2015.gadā, kad tie bija 3,51 miljons eiro. Jautājumi par to, ko darīt, ja persona nemaksā uzturlīdzekļus, kur vērsties, kādi dokumenti nepieciešami, lai tiesu izpildītājs uzsāktu piedziņu no uzturlīdzekļu nemaksātāja, tāpat aizskartās puses, uzturlīdzekļu nemaksātāja tiesības un pienākumi - tie ir jautājumi, kas skar plašu sabiedrības daļu,» skaidro padomes priekšsēdētājs Andris Spore.

Padomes priekšsēdētāja vietniece Iveta Kruka norāda, ka Tiesu izpildītāju dienās cilvēkiem tiks skaidrotas arī izmaiņas līdzšinējā uzturlīdzekļu saņemšanas kārtībā, proti, no 1.februāra alimentu nemaksāšanas gadījumā persona, kurai pienākas uzturlīdzekļi, varēs tos no fonda saņemt divreiz ātrāk nekā līdz šim. «Praksē redzējām, cik daudz laika paiet no lietas uzsākšanas līdz brīdim, kad bērna vecāks līdzekļus saņem. Tādēļ kopīgi ar Tieslietu ministriju un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju izstrādājām uzlabojumus normatīvajā regulējumā, samazinot šo periodu no mēneša līdz aptuveni 15 dienām,» papildina tiesu izpildītāja.

Tiesu izpildītāju dienas, kas noris jau otro gadu, ir Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes iniciatīva. Šo dienu mērķis ir dot iespēju cilvēkiem bez maksas saņemt juridiskās konsultācijas, kā arī uzzināt vairāk par tiesu izpildītāju darbu Latvijā.

