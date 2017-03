Ticot viltus ziņām par sabiedriskā transporta kontroli, «zaķis» var nonākt aiz restēm

Ilustratīvs attēls. Foto: Edijs Pālens / LETA

Pagājušās nedēļas beigās sociālajos tīklos, kā arī vairākos portālos, kuri jau iepriekš mediju redzeslokā nonākuši par viltus ziņu izplatīšanu, parādījās savdabīga pamācība, kurā lasītājam tika stāstīts, kā izbēgt no sabiedriskā transporta kontrolieriem. Rakstos pat minētas atsauces uz vairākiem normatīvajiem aktiem, kas tiem it kā piešķir ticamību, taču patiesībā tajos atspoguļota nekorekta informācija. Līdz ar to, ja lasītājs seko rakstos minētajiem padomiem, viņam iespējams piemērot pat administratīvo arestu.