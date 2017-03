Tiesa atzīst par nepamatotu Juraša atbrīvošanu no darba KNAB

Administratīvā rajona tiesa apmierināja bijušā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Operatīvo izstrāžu nodaļas priekšnieka Jura Juraša pieteikumu atzīt par spēkā neesošu rīkojumu atbrīvot viņu no amata KNAB.

Kā informēja tiesā, tā atzina, ka birojs formāli likvidējis pieteicēja amatu un veicis formālu pieteicēja atbilstības jaunizveidotajam amatam izvērtējumu, proti, jaunizveidotā amata prasības un pieteicēja vērtēšanas atbilstība tām nepārprotami esot bijusi vērsta uz pieteicēja atbrīvošanu no amata.

Pārsūdzētajā rīkojumā KNAB atsaucies uz virkni apstākļu, vienlaikus nespējot identificēt galveno pieteicēja neatbilstības iemeslu jaunizveidotajam amatam. Vērtējot katru no šiem apstākļiem individuāli, tiesa nav guvusi pārliecību, ka pieteicēja atbrīvošanai bijis objektīvs pamats. Tieši pretēji - tiesai nācies secināt, ka birojs ir veicis vienpusēju un tendenciozu vērtējumu, neņemot vērā un nepārbaudot pieteicēja izteiktos iebildumus.

Savukārt rīkojumu par pieteicēja atstādināšanu no amata tiesa atzina par spēkā neesošu, jo tas pieteicējam paziņots pēc tam, kad pieteicējs ar biroju vairs neatradās dienesta tiesiskajās attiecībās, un līdz ar to nebija izpildāms.

Jurašs nesen paziņoja, ka ir iestājies Jaunajā konservatīvajā partijā un kandidēs Rīgas domes vēlēšanās. Viņš arī paziņojis, ka pārtraucis Administratīvajā rajona tiesā cīnīties par savu atgriešanos darbā KNAB, jo, atgriežoties amatā, tas nebūtu reāls darbs, bet nemitīga cīņa par izdzīvošanu, tāpēc viņš nesen grozījis savu prasību tiesā un tiesājas tikai par, viņaprāt, nelikumīgu biroja reorganizāciju.

Tiesā vērsās gan Jurašs, gan ilggadējā KNAB amatpersona Juta Strīķe, kā arī bijusī KNAB Izmeklēšanas nodaļas vadītāja Lienīte Šikore.

Jau ziņots, ka KNAB tika veikta reorganizācija un ar KNAB nu jau bijušā priekšnieka Jaroslava Streļčenoka rīkojumu izveidota vērtēšanas komisija, kas konstatēja, ka četru darbinieku profesionālā kvalifikācija un pieredze neatbilst nevienam no reorganizācijas rezultātā izveidotajiem amatiem izvirzītajām obligātajām profesionālās kvalifikācijas un pieredzes prasībām.

KNAB 16 darbiniekiem, kuru amata vietas reorganizācijā tikušas likvidētas, tika piedāvāts turpināt dienesta tiesiskās attiecības kādā no KNAB strukturālo izmaiņu rezultātā izveidotajiem amatiem. Vērtēšanas komisija konstatēja, ka darbinieki atbilst jaunizveidotajiem amatiem noteiktajām obligātajām profesionālās kvalifikācijas un pieredzes prasībām, turklāt nevienam no minētajiem darbiniekiem netiek piedāvāts zemāks atalgojums.

Starp iepriekšminētajiem četriem darbiniekiem, ar kuriem dienesta tiesiskās attiecības tiek izbeigtas, ir Operatīvo izstrāžu nodaļas priekšnieks Jurašs, viņa vietnieks Mārtiņš Lode, Izmeklēšanas nodaļas vadītāja Šikore. Rīkojumu, kas paredz izbeigt dienesta tiesiskās attiecības, saņēmusi arī kāda Juridiskās nodaļas galvenā speciāliste.

Augstākā tiesa (AT) pagājušā gada oktobrī nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances spriedumu, ar kuru birojam jāmaksā nauda pašreizējam KNAB darbiniekam Jurim Pujātam un bijušajam Operatīvo izstrāžu nodaļas priekšniekam Jurašam. Līdz ar AT lēmumu Rīgas apgabaltiesas spriedums ir stājies spēkā, aģentūra LETA noskaidroja AT.

Apelācijas instance savukārt noraidīja mazpazīstamo darbinieku prasības, taču apmierināja Juraša un Pujāta prasības. Tiesa nolēma piedzīt no KNAB par labu Jurašam neizmaksāto naudas balvu 300 eiro apmērā, bet par labu Pujātam - neizmaksāto naudas balvu 200 eiro apmērā.

Apelācijas instances tiesa atzina, ka darba devējs ir pārkāpis atšķirīgas attieksmes aizliegumu, radījis Jurašam un Pujātam nelabvēlīgas sekas un naudas balva samazināta nepamatoti.

