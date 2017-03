Latvijas skolotāju algās: milzu nevienlīdzība

Atalgojuma ziņā starp Latvijas skolotājiem valda milzu nevienlīdzība. Pedagogs vislabāk atalgotajā skolā Latvijā, Mārupes vidusskolā, saņem vidēji 1204 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, kamēr Varakļānu novada Stirnienes pamatskolā nepilnus 239 eiro. Taču arī viņu slodzes ir dramatiski atšķirīgas: Stirnienē uz vienu skolotāju ir divi skolēni, un tā nebūt nav vienīgā tāda Latvijas skola, liecina Re:Baltica datu karte pēc Izglītības un zinātnes ministrijā iegūtajiem datiem par pedagogu faktisko atalgojumu un skolēnu skaitu.

Skolas lielums un līdz ar to skolotāja slodze ir viens no skaidrojumiem algu atšķirībai: Stirnienes pamatskolā mācās kopā 20 skolēni un strādā 9 pedagogi, bet Mārupē vidusskolā gandrīz 1100 skolēnu un 85 pedagogi. Otra ir Mārupes pašvaldības piemaksa: tā skolotājiem ir gandrīz piektā daļa no algas.

Foto: Re:baltica

Vismazāk skolēnu uz skolotāju Latvijā, skatoties novadu, nevis individuālu skolu griezumā, ir Vidzemē: Pārgaujā, kam seko Vecpiebalgas novads un Amatas novads. Tālu neatpaliek virkne pierobežas novadu. OECD valstīs, kuras šobrīd kalpo kā labākais atskaites punkts Latvijas izglītības sistēmas salīdzināšanai, vidējais skolēnu skaits uz skolotāju vidusskolā ir 13.

Taču dati rāda arī nevienlīdzību pat starp līdzīga lieluma skolām vai skolām ar līdzīgu pedagogu slodzi.

Piemēram, Rīgas Juglas vidusskolā, kur pedagoga slodze ir tāda pati kā Mārupes vidusskolā, vidējā pedagoga alga šogad būs 947 EUR mēnesī. Rīgas 41.vidusskolā, kura ir uz pusi mazāka, bet ar tādu pašu pedagogu vidējo slodzi, skolotājs vidēji saņems 850 eiro mēnesī pirms nodokļiem.

Foto: Re:baltica

Cik skolēnu katram skolotājam?