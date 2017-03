Paužot būtiskus iebildumus, Saeimas komisija noraida grozījumus KNAB izdienas pensiju likumā

Paužot iebildumus un pat nosaucot ieceri par amorālu, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti šodien noraidīja likuma grozījumus, kas paredz, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka izdienas pensijas aprēķināšana tiek samērota ar salīdzināmiem amatiem.

Neviens no komisijas deputātiem neatbalstīja šo likumprojektu, septiņi bija pret un divi - atturējās. Deputāti arī neatbalstīja ierosinājumu pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai pilnveidotu ieceri.

Arī Labklājības ministrija sniegusi negatīvu atzinumu par likumprojektu, sacīja ministrijas parlamentārais sekretārs Hosams Abu Meri (V). Saeimas Juridiskais birojs norādīja uz vairākām iespējamām nepilnībām saistībā ar piedāvātām likuma izmaiņām.

Deputāts Andrejs Klementjevs (S) uzsvēra, ka šis likumprojekts izstrādāts, pielāgojot to konkrētai situācijai - konkursam uz KNAB priekšnieka amatu. Deputāts ir pārliecināts, ka šāda prakse neatbilst labas pārvaldības principiem.

Politiķis Mārtiņš Šics (LRA) norādīja, ka viņa pārstāvētā frakcija iestātos kategoriski pret šo ieceri. Viņaprāt, ir amorāli iemānīt cilvēku darbā, solot nākotnes labumus, šajā gadījumā izdienas pensiju pēc samērā īsa termiņa. Līdzīgu viedokli pauda arī Silvija Šimfa (NSL), kura teica, ka tas ir amorāli pret pārējām profesijām.

Komisija vērtēja šo likumprojektu galīgajā lasījumā.

Iepriekš parlaments konceptuāli atbalstīja šos grozījumus pretēji komisijā pieņemtajam lēmumam noraidīt šīs izmaiņas jau pirmajā lasījumā.

Grozījumi paredz speciālo regulējumu attiecībā uz KNAB priekšnieka izdienas pensijas aprēķināšanu un piešķiršanu, lai to samērotu ar citiem salīdzināmiem amatiem, piemēram, ģenerālprokuroru, attiecībā uz kuru Prokuratūras likumā noteikts atsevišķs regulējums.

Izmaiņas paredz, ka tiesības uz izdienas pensiju ir KNAB priekšniekam neatkarīgi no vecuma, ja izdienas stāžs ir 20 gadu, no kuriem ne mazāk kā trīs pēdējie gadi nostrādāti biroja priekšnieka amatā.

Biroja priekšnieka izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, rosināts ieskaitīt laiku, kas nostrādāts prokurora amatos vai tiesneša amatos. Pašreizējā likuma redakcija paredz, ka izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita laiku, kas nostrādāts prokurora amatos vai tiesneša amatos, ja birojā amatpersona nostrādājusi vismaz desmit gadus.

Tāpat grozījumi paredz, ka izdienas stāžā ieskaitīs 80% no nostrādātā laika valsts institūcijās amatpersonas statusā. Pašreizējā likuma redakcija paredz, ka izdienas stāžā ieskaita 80% no nostrādātā laika valsts institūcijās amatpersonas statusā, ja birojā amatpersona nostrādājusi vismaz 15 gadus.

Grozījumi arī paredz, ka biroja priekšniekam neatkarīgi no vecuma izdienas pensiju piešķir 55 % apmērā no vidējās mēneša darba samaksas un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensijas apmēru palielina par 2% no vidējās mēneša darba samaksas.

