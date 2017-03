«Dardedze» radījusi bērnu personiskās drošības programmu

Centrs «Dardedze» ir izstrādājis bērnu personiskās drošības programmu - interaktīvas nodarbības bērniem vecumā no četriem līdz deviņiem gadiem, informēja centra pārstāve Anda Avena.

Lai palīdzētu pedagogiem runāt par personiskās drošības jautājumiem attiecībās, «Dardedze» izstrādāja bērnu personiskās drošības programmu. Patlaban Latvijā vairāk nekā 200 pirmsskolas un sākumskolas pedagogi izgājuši īpašu apmācību, lai varētu izglītot bērnus par personiskās drošības jautājumiem attiecībās un tādējādi preventīvi novērst vardarbības riskus.

Avena informēja, ka, izejot «Džimbas 9 soļu drošības programmu», pedagogi, psihologi un sociālie pedagogi jeb Džimbas aģenti apgūst metodiku deviņu nodarbību ciklam, ko turpmāk var pasniegt mācību iestādē, kurā viņi strādā.

Programmas mērķis ir veicināt bērnu spējas atpazīt iespējamos draudus attiecībās ar citiem cilvēkiem un mudināt bērnus domāt, kā pareizi rīkoties, lai mazinātu apdraudējumu sev un citiem. Nodarbību laikā bērniem ar mūzikas, rotaļu, filmiņu un lomu spēļu palīdzību tiek skaidroti dažādi personiskās drošības riski. Bērni mācās atšķirt labus un sliktus pieskārienus, labus un sliktus noslēpumus, mācās vērsties pēc palīdzības un tādējādi sevi aizsargāt.

«Dardedzes» Prevencijas centra vadītāja Agnese Sladzevska norādīja, ka būtiski sākt runāt ar bērnu par personisko drošību pēc iespējas agrāk, jo vardarbības riski diemžēl pastāv arī agrīnā vecumā. «Visbiežāk bērni piedzīvo vardarbību nevis no svešiniekiem, bet no pazīstamiem cilvēkiem - ģimenes locekļiem, draugiem, tāpēc tik būtiski, lai bērns spētu atšķirt pieļaujamu rīcību no ļaunprātīgas. Tāpat bērnus nepieciešams iedrošināt par piedzīvotu vardarbību neklusēt, bet gan vienmēr vērsties pēc palīdzības. Bērnībā ieliktie drošības pamati palīdzēs bērnam pasargāt sevi arī turpmāk,» piebilda Sladzevska.

Viņa atzīmēja, ka centra mērķis ir nodrošināt, ka ar laiku Džimbas aģents darbotos katrā pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādē.

Patlaban Latvijā darbojas 212 Džimbas aģenti, no kuriem pērn apmācību izgāja 101 pedagogs - galvenokārt no Rīgas, Kuldīgas un Kandavas izglītības iestādēm, kā arī Latvijas internātskolām. Pērn Džimbas aģenti pasnieguši nodarbības par drošību attiecībās kopumā 3600 bērniem, un līdzīgs skaits bērnu apguvuši drošas saskarsmes prasmes centra «Dardedze» īpaši pielāgotajās telpās.

Centrā informēja, ka pedagogi, kuri vada drošības nodarbības mācību iestādēs, norāda, ka pēc drošības stundiņas bērni kļūst zinošāki, draudzīgāki un vairāk uzmanības pievērš savām sajūtām. Bērni ikdienā labprāt izmantojot nodarbībās dzirdētos padomus.

