Rīgas ostā pieķerts velkoņa vadītājs trīs promiļu reibumā

Rīgas ostā pieķerts kompānijas «PKL Flote» piederoša velkoņa vadītājs trīs promiļu reibumā, otrdien vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums «Dienas ziņas».

Ostas policija pieķērusi pamatīgi iereibušo velkoņa vadītāju darba laikā, kā rezultātā Rīgas ostā varēja rasties bīstama situācija.

Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas priekšnieks Valdis Voins skaidroja, ka velkoņu funkcija ir nodrošināt drošību ostā, tomēr iereibušā velkoņa vadītāja rīcības rezultātā varēja rasties apdraudējums.

Kamēr lieta nav izskatīta, tikmēr netiek atklāta iereibušā vadītāja personība, tomēr ir zināms, ka velkonis pieder «PKL Flote», kas apkalpo kompānijas «Ventbunkers» kravas, vēstīja LTV.

Notikušo vēl vērtēs Latvijas Jūras administrācija.

Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka par atrašanos uz kuģa alkohola ietekmē no sardzes vai citu dienesta pienākumu veikšanas brīvajā laikā, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, var uzlikt naudas sodu jūrniekam no 70 līdz 570 eiro. Par atrašanos uz kuģa alkohola ietekmē sardzes vai citu dienesta pienākumu veikšanas laikā var uzlikt sodu jūrniekam no 140 eiro līdz 700 eiro.

