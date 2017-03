VM dzemdību speciālistu un vecmāšu algu palielināšanai tērēs € 7 miljonus

Dzemdību speciālistu un vecmāšu algu palielināšanai no Veselības ministrijas (VM) budžeta plānots novirzīt septiņus miljonus eiro, kas ir tikai puse no iecerētā algu paaugstinājuma, ceturtdien pēc tikšanās ar Rīgas Dzemdību nama pārstāvjiem teica veselības ministre Anda Čakša.

Viņa norādīja, ka no 1.aprīļa līdz gada beigām dzemdību speciālistu un vecmāšu algu paaugstināšanai paredzēti septiņi miljoni eiro.

Rīgas Dzemdību nama dzemdību speciālistu atalgojumu no 5,05 eiro stundā palielinās līdz 7,58 eiro, savukārt vecmāšu algas palielinās no 3,50 eiro stundā līdz 4,58 eiro. Atalgojums sastāv no VM un Dzemdību nama finansējuma.

Algu palielināšanu plānots pārskatīt 2018.gadā. Kā norādīja Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Dagnija Vilnīte, turpināsies tarifu metodikas izstrādāšana, kas paredzēta, lai pārskatītu tarifus, turklāt 2018.gadā veselības ministre aizstāvēšot nepieciešamību tarifu paaugstināt.

Vilnīte skaidroja: kaut arī izpildīta tikai puse no iecerētā algas paaugstinājuma, Rīgas Dzemdību nama darbinieki pozitīvi vērtē arī šo iznākumu. «Es ļoti ceru, ka viss kolektīvs, kopā izvērtējot šo situāciju, secinās, ka risinājums ir labvēlīgs, un visnotaļ turpināsim darbu pilnā sastāvā un visi kopā,» piebilda Vilnīte.

Vienlaikus viņa norādīja, ka valdes priekšsēdētājas darbības septiņu gadu laikā šis ir lielākais tarifa pieaugums dzemdību speciālistiem un vecmātēm.

Taujāta, vai nepastāv bažas, ka citas ārstniecības iestādes varētu ņemt ļaunā, ka Rīgas Dzemdību nama algas ir lielākas, Vilnīte norādīja, ka par saviem darbiniekiem viņa uzstājas visvairāk un ka, pēc viņas domām, darbs pie nozares algām kopumā turpinās.

Jau ziņots, ka Rīgas Dzemdību nama vecmātes un dzemdību speciālisti pieprasījuši VM un iestādei risināt zemā atalgojuma jautājumu, pretējā gadījumā solot darbu arī pamest. Dubultot samaksu par stundas darbu prasa arī Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas dzemdību nodaļā strādājošie, savukārt Liepājas reģionālajā slimnīcā strādājošie VM ir nosūtījuši vēstuli, kurā aicina nodrošināt adekvātu darba samaksu dzemdniecības nozarē strādājošajiem, kā arī risināt problēmu ar jauno speciālistu piesaisti.

