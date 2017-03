Jakrins nezina, vai pašvaldība pārtraukusi darba tiesiskās attiecības ar Reinbahu

Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins un domes Birokrātijas apkarošanas centrs nezina, vai pašvaldība pārtraukusi tiesiskās darba attiecības ar augustā atstādināto departamenta direktoru Vitāliju Reinbahu.

Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja šodien skatīja jautājumu par Rīgas domes Satiksmes departamenta pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes rezultātiem 2016.gada 10 mēnešos.

Sēdes laikā deputāts Uģis Rotbergs (V) ziņotājiem - Jakrinam un Birokrātijas apkarošanas centra vecākajam ekspertam Aigaram Evardsonam - jautāja, vai darba tiesiskās attiecības ar departamenta iepriekšējo vadītāju ir pārtrauktas?

Jakrins atbildēja, ka tā nav viņa kompetence. Arī Evardsons pauda, ka darba tiesiskās attiecības nav viņu kompetence, jo Birokrātijas apkarošanas centrs vērtē tika iespējamos riskus departamentā.

Jau ziņots, ka augustā Rīgas domes mērs Nils Ušakovs (S), neapmierināts ar ielu remontu gaitu, no amata atstādināja Satiksmes departamenta direktoru Reinbahu. Atstādinot Reinbahu, Ušakovs pauda, ka lēmums par viņa tālāko atbrīvošanu no amata tiks pieņemts tuvākajā laikā. Jautājumu bija plānots skatīt Rīgas domes sēdē 30.augustā, bet tas tika izņemts no darba kārtības. Pēc tam jautājums Rīgas domes darba kārtībā nav parādījies.

