Tiesa atcēlusi Māri Sprūdu no uzņēmuma «Dzimtā sēta» administrēšanas

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien no SIA «Dzimtā sēta» maksātnespējas procesa atcēlusi administratoru Māri Sprūdu.

Maksātnespējas administrācija (MNA), neminot administratora vārdu, informēja, ka tiesa šodien apmierināja administrācijas 2016.gada 16.decembra pieteikumu par administratora atcelšanu no «Dzimtā sēta» maksātnespējas procesa.

Tiesā aģentūrai LETA nekomentēja pieņemto lēmumu, jo sēde notika slēgti. Pilns nolēmums lietā būs zināms 23.martā, kad to varēs pārsūdzēt.

Netiek minēti arī iemesli, kāpēc MNA vērsās tiesā ar šādu pieteikumu.

Likumā noteikts, ka gadījumā, ja administrators atcelts no diviem procesiem, tad viņam tiek atņemts sertifikāts. Iepriekš tika lūgts atcelt lēmumu, ar ko izbeigts skaļais «Peltes īpašumu» maksātnespējas process, bet Augstākā tiesa nesaskatīja iemeslus lēmumu atcelt. Sprūds bija administrators šajā procesā, tomēr pēc tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanas viņš šos pienākumus vairs nepildīja. Par viņa rīcību tiesā vērsās MNA.

Žurnāls «Ir» savulaik vēstīja par darījumu, kurā bijušais Tieslietu ministrijas (TM) parlamentārais sekretārs Aigars Lūsis (VL-TB/LNNK) no nezināma avota finansēja 3,2 miljonus eiro vērtu darījumu - parādsaistību iegādi -, kas vēlāk iesaistītajām pusēm nodrošināja piekļuvi zemei vairāk nekā 40 hektāru platībā Ķīšezera krastā. Zeme piederēja uzņēmumam «Peltes īpašumi», kuram 2011.gadā tika pasludināta maksātnespēja un par administratoru nozīmēts Sprūds.

Šie naudas līdzekļi nākuši no Sprūda administrētā maksātnespējīgā uzņēmuma «Dzimtā sēta» konta, iepriekš rakstīja žurnāls.

«Peltes īpašumi» bija parādā Kipras uzņēmumam «Velven», un Lūsis 2011.gada vasarā par 3,2 miljoniem eiro nopirka tiesības uz šīm parādsaistībām, kas bija nodrošinātas ar 14 miljonu eiro vērtu hipotēku uz zemi. Tā kā Lūsim oficiāli nebija šādu līdzekļu un savus tālākos saistītos darījumus viņš kā TM amatpersona nebija deklarējis, Valsts ieņēmumu dienests ierosināja kriminālprocesu.

Lai gan maksātnespējīga uzņēmuma naudas līdzekļi nav administratora īpašums un to izlietošana iespējama tikai un vienīgi saskaņā ar likumu, no Sprūda administrētā maksātnespējīgā uzņēmuma «Dzimtā sēta» konta «Nordea» bankā 2011.gada augustā 3,2 miljoni eiro pārskaitīti uz speciālu darījumu kontu ar norādi «Maksājums par prasījumu tiesību iegādi pret «Peltes īpašumi», izpildot vienošanos ar «Velven Limited«», un to apliecina bankas pārskaitījuma dokuments.

