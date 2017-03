Rīgas bāriņtiesa pērn pārtraukusi aizgādības tiesības 298 personām, liecina Rīgas bāriņtiesas darba pārskats par 2016.gadu.

Saistītie raksti Februārī adoptēti 20 Latvijas bērni, no kuriem trīs uz ārvalstīm 2017. g. 10. marts

Pērn aizgādības tiesības atjaunotas 113 personām.

Kopš 2000.gada vislielākais aizgādības tiesību pārtraukšanas gadījumu skaits bijis 2013.gadā, kad tās tika pārtrauktas 445 personām. Savukārt vislielākais atjaunotais pārtraukto aizgādības tiesību skaits bija 2014.gadā, kad tās tika atjaunotas 161 personai.

Reklāma

Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu, bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ, kā arī ja vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību. Tāpat aizgādības tiesības var pārtraukt, ja vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu.

Ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa veselību vai dzīvību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis var vienpersoniski pieņemt lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, bērna izņemšanu no aizbildņa ģimenes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas, kā arī bērna izņemšanu no audžuģimenes.

Pērn bāriņtiesā tika pieņemti 85 vienpersoniskie lēmumi. Kopš 2012.gada, kad tika pieņemti 143 vienpersoniskie lēmumi, to skaits ar katru gadu ir samazinājies.

Saistītie raksti