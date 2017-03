Mamikins vizītē Sīrijā ticies ar Asadu un izdalījis humāno palīdzību

Mamikins tiekas ar Asadu. Foto: Andreja Mamikina birojs

Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Andrejs Mamikins vizītē Sīrijā ticies ar prezidentu Bašaru al Asadu, kuram atstāstījis Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča teikto par to, ka autoritārais līderis ir pelnījis vien izmeklēšanas procesu Starptautiskajā tiesā. Savukārt Asads uz to atbildējis, ka «šādi politiķi ir itin kā uzkāpuši kokā un tagad nezina kā no tā nokāpt».