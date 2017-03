TM: Latvijas tiesu aktivitāte gada laikā saistībā ar vēršanos ES tiesās ir samazinājusies

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, Latvijas tiesu lūgto prejudiciālo nolēmumu skaits Eiropas Savienības (ES) tiesās ir samazinājās, liecina Tieslietu ministrijas (TM) apkopotā informācija.

Pārskata periodā, proti, no 2016.gada 1.martam līdz šā gada februāra beigām tie ir seši prejudiciālo nolēmumu lūgumi, kas ir par četriem mazāk nekā iepriekšējā pārskata periodā.

Kopumā Latvijas tiesas ES tiesās - ES Tiesā un Vispārējā tiesā - ir iesniegušas 55 prejudiciālu nolēmumu lūgumus, lielākā daļa jeb 43 ir uzdoti no Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamenta.

Arī pārskata periodā iespēju uzdot prejudiciālos jautājumus no visām Latvijas tiesām izmantoja vienīgi AT Administratīvo lietu departaments, iesniedzot visus sešus jaunos prejudiciālo nolēmumu lūgumus. To lielā mērā varot izskaidrot ar to, ka ES tiesības pārsvarā regulē jomas, par kurām nacionālā līmenī tiesu lietas izskata tieši administratīvās tiesas, norāda TM.

Vēl lietu skaits, kurās Latvija aktīvi piedalās, ir saglabājies gandrīz nemainīgs, salīdzinot ar lietu skaitu, kādā Latvija piedalījās iepriekšējā pārskata periodā - šoreiz tās ir 32 lietas, bet iepriekšējā pārskata periodā tās bija 34 lietas.

Tāpat pārskata periodā Latvija ir piedalījusies vienā prejudiciālā nolēmuma lietā, kas ierosināta pēc citas valsts tiesas uzdotā prejudiciālā nolēmuma lūguma.

Kā skaidro TM, būtu jāturpina pievērst uzmanība ES Tiesas judikatūrai, lai nodrošinātu tās ievērošanu Latvijā un veiktu nepieciešamos grozījumus nacionālajos tiesību aktos, tādējādi novēršot situācijas, kad pret Latviju varētu tikt ierosināta tiesvedība par ES tiesu judikatūras neievērošanu.

Attiecībā uz ES Tiesas spriedumu izvērtēšanu ministrijā norāda, ka līdz šim veiksmīgi darbojas ES tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles sistēma, līdz ar kuru atbildīgajai ministrijai par katru spriedumu, kas pieņemts tās kompetencē esošajā ES tiesu lietā, nekavējoties tiek nosūtīts informatīvs e-pasts par sprieduma pieņemšanu.

Valdība šodien apstiprināja šo TM iesniegto informatīvo ziņojumu.

