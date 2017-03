Leģionāru piemiņas gājiens noslēdzies; aizturēti pieci un piedalījušies 2000

Rīgā noslēdzies lielākais 16.marta pasākums - leģionāru piemiņas gājiens, kurā piedalījās 2000 cilvēku. Ielās, kā katru gadu, izgājuši arī viņu nopēlēji - divi aktīvisti, kuriem pie apģērba piespraustas Georga lentītes, radījuši nekārtības «Daugavas Vanagu» rīkotajā gājienā uz Brīvības pieminekli. Policija abus aizturējusi. Kopumā policija aizturējusi piecus cilvēkus. TVNET tiešraidē turpina sekot līdzi notikumu attīstībai.

Teksta tiešraide Atjaunināt Šodien, 12:27 Gājiena laikā aizturēti kopumā pieci cilvēki, informēja policijā. Gājiena dalībnieku skaits bijis lielāks nekā iepriekšējos gados - aptuveni 2000. Vienlaikus samazinājies skatītāju skaits. Policija gan norāda, ka pasākumi aizritējuši mierīgi. Šodien, 12:23 Šodien, 12:14 Sociālo tīklu lietotāji pamanījuši sakritību - tieši martā aktualizējusies saslimstība ar «leģionāru slimību» un diskusijas par tās izplatības ierobežošanu. Ironiski. Leģionāru slimības uzliesmojums... martā.— Kristians Kareļins (@KrisjaLV) March 15, 2017 Sveicu visus Latvijas leģionāru slimības dienā!— Krišs Roziņš (@Krishius) March 16, 2017 Šodien, 12:05 Leģionāru piemiņas pasākumi varbūt tiešām ar laiku arī beigsies paši. Bet parunāsim par to, kāpēc 9.maija perversijas joprojām ir legālas?— Lea (@latviangrey) March 16, 2017 Šodien, 11:58 Foto: 16. marta pasākumi beigušies. Kā tie noritēja? -->

























































































































































Šodien, 11:36 Policisti aizturējuši divus cilvēkus, kuriem pie krūtīm bija piespraustas Georga lentītes. Viens no aktīvistiem, gājiena dalībniekiem pietuvojoties pie Brīvības pieminekļa, sāka izkliegt saukļus krievu valodā: «Kauns Latvijai» un «Fašizm ņeproiģot». Cilvēkus ielenca liels skaits policistu un, sagrābjot aiz rokām, aizvilka uz busiņu. Klātesošie uz šo vīriešu izteikumiem reaģēja agresīvi un aicināja «sadot viņiem pa purnu» un citādi izrēķināties. Foto: TVNET Šodien, 11:35 Pašpasludinātais «antifašists» Jānis Kuzins kopā ar vēl diviem cilvēkiem ar nokavēšanos sāk sapulci pie Vācijas vēstniecības, vēsta LETA. Neilgi pēc plkst.11 iepretim Vācijas vēstniecībai ieradās pats Kuzins, un nedaudz vēlāk viņam pievienojās vēl divi cilvēki ar plakātiem, uz kuriem rakstīts «Ceturtā atmoda» un «Gegen nazis». Kuzins pastāstīja, ka neesot šo pasākumu īpaši reklamējis un aicinājis šīsdienas akcijas ignorēt. Pasākumu uzrauga vairāk nekā desmit policistu. Šodien, 11:33 Gājiena dalībnieki sasnieguši Brīvības pieminekli. Pie tā izveidota Latvijas karogu aleja. Gar nožogojumu, kas izvietots abās laukuma pusēs, pulcējas arī krietns interesentu pulks. Šodien, 11:24 Daudziem gājiena dalībniekiem ir sarkanbaltsarkanas piespraudes, kā arī rokās ziedi. Gājienā redzami ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas un Lietuvas karogi, kā arī vairāki plakāti. Viens no tiem vēsta: «Mēs sakām «Nē!» nacismam un komunismam». Kādā citā plakātā redzamas ar sarkaniem krustiem nosvītrotas Ādolfa Hitlera un Josifa Staļina bildes. Zem bildēm rakstīts «Nē Hitlera un Staļina režīmiem». Kā novēroja TVNET, gājienā devušies vairāki simti cilvēku. Šodien, 11:21 Nelielu nesaprašanos gājiena sākumā izraisīja kāda biedrība no Vācijas, kas iestājas pret nacisma glorificēšanu, informē aģentūra LETA. Diviem biedrības pārstāvjiem rokās bija plakāti ar uzrakstu «Aizstāvēsim vēsturi - pret «Waffen SS» latviešu leģiona glorificēšanu. Atceroties holokaustu, «Waffen SS» kolaboracionistus nedrīkstam glorificēt». Biedrības pārstāvjus pēc īsa mirkļa no gājiena norises vietas prom pavadīja likumsargi. Šodien, 11:13 «Latvijas Antinacistiskās komitejas» sanāksme, kura sākotnēji bija plānota plkst.10 Bastejkalnā, tomēr notiks vakarpusē, informē Iekšlietu ministrijā. Šodien, 11:09 Sācies «Daugavas Vanagu» organizētais gājiens uz Brīvības pieminekli. Gājiena dalībnieku vidū ir Nacionālās apvienības Saeimas deputāti Jānis Dombrava, Raivis Dzintars un Einārs Cilinskis, kā arī apvienības biedrs, Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks. Šodien, 11:06 Pie Sv.Jāņa baznīcas ļaudis sāk kārtoties gājienam. Notiekošo uzrauga prāvs skaits likumsargu, tostarp ar policijas suņiem. Pagaidām nekādi incidenti nav konstatēti. Šodien, 10:42 Pie Sv. Jāņa bazīcas aktīvisti izmanto iespēju atgādināt, ka Krima ir Ukrainas sastāvdaļa. Uldis Neiburgs. Foto: LETA Šodien, 10:38 Vēsturnieks Uldis Neiburgs: Otrā pasaules kara laikā Latvijas valsts bija okupēta un nevarēja parūpēties par saviem pilsoņiem. Viņiem pašiem sarežģītā situācijā bija jāpieņem kaut kādi lēmumi. Tagad, kad ir Latvijas valsts, viņa atkal izvairās par saviem pilsoņiem paust pozīciju. Bija skaidri un gaiši jāpasaka - tāda ir mūsu vēsture. Jums Rietumeiropā viņa ir tāda, mums Austrumeiropā citāda. Latviešu leģions ir latviešu tautas daļa, kuram ir bijis tāds liktenis. Mēs to neglorificējam, bet mēs [leģionārus] pieminam kā kara dalībniekus. Foto: TVNET Šodien, 10:31 16.marts dalībniekiem ir par “emocionālu taisnību” kas atrauta no vēsturiskās realitātes - DE jau no 43. karu sāka zaudēt. https://t.co/I3CFqvDiCv— juriskazha (@juriskazha) March 16, 2017 Šodien, 10:18 Lai gan «Latvijas Antinacistiskās komitejas» sanāksmes sākums bija paredzēts jau plkst.10, tās biedri Bastejkalnā vēl nav redzēti. Šodien, 10:17 Tajā pašā laikā pie Sv.Jāņa baznīcas Foto: TVNET Šodien, 10:10 Rīgas Svētā Jāņa baznīcā sācies dievkalpojums, kurā pulcējušies daudz cilvēku. Foto: TVNET Šodien, 10:01 Foto: 16. marta rītā policisti rosās pie Brīvības pieminekļa -->

































Šodien, 09:55 Par notiekošo pie Brīvības pieminekļa interesi izrāda tūristi no Norvēģijas. Ārzemnieki pārsteigti par tik lielu daudzumu policistu ielās. Šodien, 09:46 Lai izvairītos no fiziska kontakta iespējamības starp dažādu uzskatu paudējiem, Brīvības pieminekli arī šogad ierobežo dzeltenās policijas barjeras. Šodien, 09:37 Situācija pie Brīvības pieminekļa ir mierīga - to norobežo policisti. Dažiem likumsargiem līdzi ir arī policijas suņi. Foto: TVNET Šodien, 09:23 Pie Okupācijas muzeja sāk pulcēties cilvēki, kuriem rokās ir Latvijas un Lietuvas karogi. Paredzēts, ka vēlāk viņi pievienosies Daugavas vanagu gājienam. Šodien, 09:04 Ielās jau redzami vecāka gadu gājuma cilvēki, kas tērpušies Otrā pasaules kara laika armijas formās. Sanākušo pagaidām nav daudz, tie pārvietojas izklaidus. Šodien, 09:00 Kā noskaidroja TVNET, pasākumam akreditējušies 90 žurnālistu, lielākā daļa no Latvijas.

Jau rīta agrumā no plkst.7 Brīvības pieminekļa laukumā biedrība «Nacionālo karavīru atbalstam» atgādina par 1944.gada 16.martā noritējušajām latviešu leģiona kaujām un skaidro leģiona kara vēsturi garāmejošajiem interesentiem.

Savukārt plašākais pasākums būs biedrības «Daugavas Vanagi Latvijā» Limbažu nodaļas pieteiktais gājiens no Svētā Jāņa baznīcas uz Brīvības pieminekli un ziedu nolikšana pie pieminekļa, kas norisināsies no plkst. 11 līdz 13. Atsevišķi nenotiks Kristapa Kaša pieteiktais gājiens/pikets no Strēlnieku laukuma pa Kaļķu ielu līdz Brīvības piemineklim, lai godinātu vācu bruņotajos spēkos pretlikumīgi iesauktos karavīrus.

Netālu no Brīvības pieminekļa laukuma Bastejkalnā no plkst. 10 līdz 14 pasākumu rīkos biedrība «Latvijas Antinacistiskā komiteja». Tās mērķis ir pieminēt «Waffen SS» upurus un paust nosodījumu «Waffen SS» noziegumu attaisnošanai. Organizatoriem aizliegts izmantot skaņu pastiprinošas ierīces brīdī, kad notiks biedrības «Daugavas Vanagi Latvijā» Limbažu nodaļas pieteiktais gājiens.

Vēl biedrība «Ceturtā atmoda» no plkst. 11 līdz 14 rīkos sapulci iepretim Vācijas vēstniecībai Raiņa bulvārī 13. Tā plānota kā solidaritātes sapulce ar Vācijas «antifašistu» organizāciju «VVN-BdA», kas arī rīkošot protestus pie Latvijas konsulātiem Vācijā un pieprasīšot Vācijas valdībai asi nosodīt Saeimas un Rīgas domes deputātus, kas piedalās provokācijās pret Latviju, kā arī ieviest ekonomiskās sankcijas pret politiķiem un uzņēmējiem, kas piedalās leģiona piemiņas pasākumos Rīgā.

Brīvības pieminekļa laukumā no plkst. 17.30 līdz 19 sapulci pieteikusi kāda Alla Berezovska. Sapulce būšot veltīta kritušajiem Latvijas geto un koncentrācijas nometnēs Otrā pasaules kara laikā. Rīgas izpilddirektors Juris Radzevičs noteicis, ka pasākumam ir jānotiek tajā laukuma malā, kas atrodas Bastejkalna pusē.

