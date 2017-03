Rīgā šodien piemin latviešu leģionārus. Ielās kā katru gadu izies arī viņu nopēlēji. Drošības policija provokāciju riskus prognozē pagājušā gada līmenī, norādot, ka 16.marts tiks izmantots, lai uzturētu Krievijas radīto un tā saukto antifašistu aktīvi tiražēto mītu par fašisma atdzimšanu Latvijā. TVNET dienas gaitā tiešraidē sekos līdzi notikumu attīstībai.

Teksta tiešraide Atjaunināt Šodien, 10:38 Vēsturnieks Uldis Neiburgs: Otrā pasaules kara laikā Latvijas valsts bija okupēta un nevarēja parūpēties par saviem pilsoņiem. Viņiem pašiem sarežģītā situācijā bija jāpieņem kaut kādi lēmumi. Tagad, kad ir Latvijas valsts, viņa atkal izvairās par saviem pilsoņiem paust pozīciju. Bija skaidri un gaiši jāpasaka - tāda ir mūsu vēsture. Jums Rietumeiropā viņa ir tāda, mums Austrumeiropā citāda. Latviešu leģions ir latviešu tautas daļa, kuram ir bijis tāds liktenis. Mēs to neglorificējam, bet mēs [leģionārus] pieminam kā kara dalībniekus. Šodien, 10:31 16.marts dalībniekiem ir par “emocionālu taisnību” kas atrauta no vēsturiskās realitātes - DE jau no 43. karu sāka zaudēt. https://t.co/I3CFqvDiCv— juriskazha (@juriskazha) March 16, 2017 Šodien, 10:18 Lai gan Latvijas Antinacistiskās komitejas sanāksmes sākums bija paredzēts jau plkst.10, tās biedri Bastejkalnā vēl nav redzēti. Šodien, 10:17 Tajā pašā laikā pie Sv.Jāņa baznīcas Uldis Neiburgs. Foto: LETA Šodien, 10:10 Rīgas Svētā Jāņa baznīcā sācies dievkalpojums, kurā pulcējušies daudz cilvēku. Foto: TVNET Šodien, 10:01 Foto: 16. marta rītā policisti rosās pie Brīvības pieminekļa -->

































Aizvērt 16. marta rītā policisti rosās pie Brīvības pieminekļa Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET





Šodien, 09:55 Par notiekošo pie Brīvības pieminekļa interesi izrāda tūristi no Norvēģijas. Ārzemnieki pārsteigti par tik lielu daudzumu policistu ielās. Šodien, 09:46 Lai izvairītos no fiziska kontakta iespējamības starp dažādu uzskatu paudējiem, Brīvības pieminekli arī šogad ierobežo dzeltenās policijas barjeras. Šodien, 09:37 Situācija pie Brīvības pieminekļa ir mierīga - to norobežo policisti. Dažiem likumsargiem līdzi ir arī policijas suņi. Foto: TVNET Šodien, 09:23 Pie Okupācijas muzeja sāk pulcēties cilvēki, kuriem rokās ir Latvijas un Lietuvas karogi. Paredzēts, ka vēlāk viņi pievienosies Daugavas vanagu gājienam. Foto: TVNET Šodien, 09:04 Ielās jau redzami vecāka gada gājuma cilvēki, kas tērpušies tā laika armijas formās. Sanākušo pagaidām nav daudz, tie pārvietojas izklaidus. Šodien, 09:00 Kā noskaidroja TVNET, pasākumam akreditējušies 90 žurnālistu, lielākā daļa no Latvijas.

Jau rīta agrumā no plkst.7 Brīvības pieminekļa laukumā biedrība «Nacionālo karavīru atbalstam» atgādina par 1944.gada 16.martā noritējušajām latviešu leģiona kaujām un skaidro leģiona kara vēsturi garāmejošajiem interesentiem.

Savukārt plašākais pasākums būs biedrības «Daugavas Vanagi Latvijā» Limbažu nodaļa pieteiktais gājiens no Svētā Jāņa baznīcas uz Brīvības pieminekli un ziedu nolikšanu pie pieminekļa, kas norisināsies no plkst.11 līdz 13. Atsevišķi nenotiks Kristapa Kaša pieteiktais gājiens/pikets no Strēlnieku laukuma pa Kaļķu ielu līdz Brīvības piemineklim, lai godinātu vācu bruņotajos spēkos pretlikumīgi iesauktos karavīrus.

Netālu no Brīvības pieminekļa laukuma Bastejkalnā no plkst.10 līdz 14 pasākumu rīkos biedrība «Latvijas Antinacistiskā komiteja». Tās mērķis ir pieminēt «Waffen SS» upurus un paust nosodījumu «Waffen SS» noziegumu attaisnošanai. Organizatoriem aizliegts izmantot skaņu pastiprinošas ierīces brīdī, kad notiks biedrības «Daugavas Vanagi Latvijā» Limbažu nodaļa pieteiktais gājiens.

Vēl biedrība «Ceturtā atmoda» no plkst.11 līdz 14 rīkos sapulci iepretim Vācijas vēstniecībai Raiņa bulvārī 13. Tā plānota kā solidaritātes sapulce ar Vācijas antifašistu organizāciju «VVN-BdA», kas arī rīkošot protestus pie Latvijas konsulātiem Vācijā un pieprasīšot Vācijas valdībai asi nosodīt Saeimas un Rīgas domes deputātus, kas piedalās provokācijās pret Latviju, kā arī ieviest ekonomiskās sankcijas pret politiķiem un uzņēmējiem, kas piedalās leģiona piemiņas pasākumos Rīgā.

Brīvības pieminekļa laukumā no plkst.17.30 līdz 19 sapulci pieteikusi kāda Alla Berezovska. Sapulce būšot veltīta kritušajiem Latvijas geto un koncentrācijas nometnēs Otrā Pasaules kara laikā. Rīgas izpilddirektors Juris Radzevičs noteicis, ka pasākuma ir jānotiek tajā laukuma pusē, kas atrodas Bastejkalna pusē.