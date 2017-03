Lētie svešzemju dārzeņi izkonkurē mūsējos

Foto: LETA

Kabaču ikri no Ukrainas, konservēti zaļie zirnīši no Moldovas, redīsi no Itālijas, salāti podiņos no Igaunijas, cukini no Spānijas, tomāti no Turcijas, gurķi no Polijas. Visus šos dārzeņus audzē Latvijā, tomēr veikalu plauktos redzamie ievesti no ārzemēm. Pašmāju dārzeņu audzētājus no tirgus izspiež lētais imports, saka Zemnieku Saeimas valdes locekle un kooperatīvās sabiedrības «Mūsmāju dārzeņi» valdes priekšsēdētāja Edīte Strazdiņa. Valsts attieksme neveicina mazā, pašmāju dārzeņu audzētāja dzīvotspēju.