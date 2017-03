ASV karavīru klātbūtne Latvijā saglabāsies pārskatāmā nākotnē

ASV karaspēka klātbūtne Baltijā un Latvijā saglabāsies pārskatāmā nākotnē, žurnālistiem trešdien teica ASV Eiropas spēku virspavēlnieks, NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Kērtiss M. Skaparoti.

Ģenerālis uzsvēra, ka ir lepns par ASV klātbūtni Baltijā, kas palīdz sniegt ieguldījumu reģiona drošībā. «Mēs atbalstām Eiropu, kas ir brīva un dzīvo mierā. Mēs esam apņēmušies stāvēt plecu pie pleca ar Latviju,» teica Skaparoti.

Viņš atgādināja par jau izvietotajiem ASV spēkiem, tostarp smagās tehnikas brigādi, kuras vienības operācijas «Atlantic Resolve» ietvaros piedalās mācībās Latvijā. «Tūkstošiem karavīru rotēs Baltijā. ASV spēku klātbūtne ir atbilde Krievijas darbībām, mēs esam kopā ar Latviju, lai [stiprinātu] drošību Baltijā,» norādīja Skaparoti.

Vaicāts par Krievijas lēmumu atteikties no divpusējas vienošanās slēgšanas ar Latviju par papildu uzticamības pasākumu īstenošanu, ģenerālis norādīja, ka šāda rīcība neveicina caurspīdīgumu un uzticamību, kas «ļautu izvairīties no konfliktiem un krīzēm». «Novērotāji to ļautu darīt. [Krievijas] pārstāvji mūsu mācībās var piedalīties,» sacīja ģenerālis.

TVNET jau vēstīja, ka trešdien oficiālā vizītē Latvijā uzturas ASV Eiropas spēku virspavēlnieks, NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Kērtiss M. Skaparoti, lai pārrunātu reģionālās drošības situāciju.

Aizsardzības ministrijā informēja, ka vizītes laikā ģenerālis tiekas ar aizsardzības ministru Raimondu Bergmani (ZZS) un Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālmajoru Leonīdu Kalniņu, lai pārrunātu reģionālās drošības situāciju, Latvijas un ASV līdzšinējo un turpmāko divpusējo sadarbību aizsardzības jomā, tai skaitā ASV klātbūtni Latvijā.

Ģenerālis Skaparoti arī apmeklēs Ādažu bāzi, kur tiksies ar ASV karavīriem, kuri operācijā «Atlantic Resolve» dienesta pienākumus patlaban pilda Latvijā.

